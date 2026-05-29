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Chief Lesi Maol Charges Newly Recruited KAGOTE Teachers To Serve Ogoniland With Dedication

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Chief Lesi Maol

By Dormene Mbea 

The President of KAGOTE and Chief Executive Officer of Giolee Global Resources Ltd, Chief Lesi Maol, has urged newly recruited teachers under the KAGOTE Educational Intervention Programme to serve Ogoniland with commitment, dedication and a strong sense of responsibility.

Maol gave the charge following the release of the list of successful candidates by the KAGOTE Educational Committee on Friday, May 29, 2026.

The committee, chaired by Bodo Kaka-Addo, released the names of 1,000 graduate volunteers and retired teachers recruited to address the shortage of teachers in public primary schools across Ogoniland.

The recruited teachers were drawn from Khana, Gokana, Tai and Eleme Local Government Areas and posted across the four Ogoni local government areas based strictly on merit and excellence.

In a statement made available to journalists, the committee explained that the intervention programme was designed to provide temporary support to public schools grappling with inadequate teaching personnel in various Ogoni communities.

Reacting to the development, Chief Maol expressed satisfaction with the recruitment process and commended members of the committee for their efforts towards improving educational standards in the region.

He advised the successful candidates to regard their engagement as an opportunity to contribute meaningfully to the growth and future of Ogoniland through quality education.

According to him, “The successful candidates should see this engagement as an opportunity to serve their fatherland and also put in their best to ensure that our children receive the best education possible because an educated child can transform society and make Ogoni better.”

He added that among the pupils in public schools today are future leaders, governors, presidents, lawmakers, lawyers, engineers, scientists and captains of industry who would one day shape the destiny of society.

Chief Maol expressed optimism that the intervention would help strengthen the quality of learning in public schools and complement efforts aimed at repositioning the education sector in Ogoniland.

ELEME LGA

S/NNAMEQUALIFICATIONSCHOOL/ COMMUNITYGENDERREMARKS
1.Chutte Igwe FridayNCESPS EteoMRetired Ps Teacher
2.Nwafor Alex Jima Jima KasemiHNDSS1,OgaleM 
3.Obelle ConstanceHNDSS, AlodeF 
4.Katttey Ejire CharityNDSPS, AletoF 
5.Osaro MercyHNDSPS1AlesaF 
6.Mube Moses ObeleBASS1,AgbonchiaM 
7.Kika Obelle PatienceNCESPS, EteoF 
8.Nwangwa Nne ComfortB.SCSPS, AletoF 
9.Kattey Beatrice BaridoNDSS, AlodeF 
10.Saloka James J.EHNDSS2,AgbonchiaF 
11.Obelle Nwachi LilianB.SC(ed)SS1,AgbonchiaF 
12.Nwogu Keneth MaryHNDSS1, AgbonchiaF 
13.Obari Ndowa AlfredB(ed)SS1,OgaleM 
14.Ekiye ComfortHNDSS2,OgaleF 
15.Obe Christiana DeborahB(ed)SPS, EteoF 
16.Osaro Hope LewaND (HealthTech)SS1,OgaleF 
17.Wuwuobe AgnesHNDSPS2,AlesaF 
18.Kattey Gbute MargerethHNDSS,ALODEF 
19.Ndo Eppie BlessingHNDSPS2,AlesaF 
20.Ollolor ConfidenceB.SC(ed)SPS, EteoF 
21.Obe ConstanceB.ArtsSPS2,AlesaF 
22.Onungweonwi MaureenB.EdSPS, EteoF 
23.Menegbo Levigha BridgetPGD,LawSPS, EteoF 
24.Nwolu JulianaB.ScSPS1,AlesaF 
25.Ngorsaro Michael ChikaB.ScSPS1,AkpajoF 
26.Alesi Beatrice ObelendoHNDSPS1,AkpajoF 
27.Patta Charity ObianujuB.EdSS1,OgaleF 
28.Aken Sunny PhoebeB.EdSS1,OgaleF 
29.Obenwaka AfiarunobariMscSPS, Okerewa, AletoF 
30.Kegedibe Hope FridayNCESS2,  AgbonchiaF 
31.Olukabbey-Wai Okakaobari BlessingB.SCSPS2, AlesaF 
32.Nwafor Grace ChanyaaHNDSS1,OgaleF 
33.Mbie Helen ObeHNDSS1,OgaleF 
34.Nwolu Mercy PrincessB. TechSS1,OgaleF 
35.Gomba Abigail OsaroedeeB. EdSS1,AgbonchiaF 
36.John Jike Stelea. NHNDSS2,AgbonchiaF 
37.Koida Perpetual MmadeB. TechSS2, AgbonchiaF 
38.Kpenu EthelB. EdSS2,OgaleF 
39.Awalah Obele PerpetualHNDSS2,OgaleF 
40.Obele EstherNCESS2, AgbonchiaF 
41.Naabaa BarivuleNCESS1, AgbonchiaF 
42.Ollornwi OluchiHNDSPS,Okerewa-AletoF 
43.Ememobong James IbupNCESPS, AletoF 
44.Nwidag Blessing DonubariB.SCUPE, AlodeF 
45.Ezekiel Alice ObaridomuruNCESPS1, AlesaF 
46.Ollornwi O. Favour EmmanuelHNDSPS, EteoF 
47.Zorbe LeranubariB.SCSS1, OgaleM 
48.Obele-Ekee Peace YeyembaHNDSS, ALODEF 
49.Saka Nwolu AliceB.SCSS2, AgbonchiaF 
50.Igwe Tete NwatorHNDSS2, OgaleM 
51.Bajor Nkajima RoseB.SCSS1, OgaleF 
52.Olisa Onyiye JohnHNDSPS2, AlesaF 
53.Kamalu Roseune. AB.SCSS, AlodeF 
54.Obodejor Grace DB.ASS,  AlodeF 
55.Akarangwe ComfortHNDSS1,OgaleF 
56.Appah F. Happiness OsaroekaaNCESPS, EteoF 
57.Osaromkpe GloriaB.SCSPS1,AlesaF 
58.Nwafor Jessica. M.B.SCSS2, AGBETA- EBUBUF 
59.Edache Queen OchiduNCESPS, Okerewa-AletoF 
60.Elechi Mbia EdnaB.SCSPS, Okerewa-AletoF 
61.Alesi Obarido SundayNCESS2, AgbonchiaM 
62.Obey Favour OsilaB.TechSS1, AgbonchiaF 
63.Kattey Ernest OneneeobariB.SCUPE, AlodeF 
64.Kattey Ernest ObarijimaB.EDUPE, AlodeF 
65.Viura MercyNCESS1, OgaleF 
66.Naakuu BarisitamB.EDSS1, OgaleF 
67.Wawa Osilagowa. GB.EDMPS, Ekara-onneF 
68.Mbaollor Catherine. O.B.ED(PGD)SPS2, AlesaF 
69.Chu JoyceB.TechSS1, OgaleF 
70.Danwi Amos OkekeNCESPSM 
71.Ngoke Obari GloriaHNDUPE, AlodeF 
72.Abbey Beatrice AaronB.EDSS1, OgaleF 
73.Rex-Needom WealthNCESS1, OgaleF 
74.Obey Sylvia NgoziPGDUPE, AlodeF 
75.Alesi Queen ObarijimaONDSS1, AgbonchiaF 
76.Aforji Emmanuel FavourB.SCSPS1, AGBETAF 
77.Oluka Ezekiel. E. KatenyaB.SCSPS1, AlesaF 
78.Okpa MercyB.EDSS1, AgbonchiaF 
79.Keenam StephenB.ACPS, KenkoroEbubuM 
80.Appolos Happiness EleoraHNDSPS2,OgaleF 
81.Aamene LeuyieKabariB.A LinguisticsSPS1,AlesaM 
82.Chu Dada AliceWASCSS2,AgbonchiaF 
83.Obe Ezekiel PromiseHNDSPS 2,AlesaM 
84.Olai Lucy PhilipHNDSPS1,Alesa-ElemeF 
85.Awianteete Owen TaohB.SC(Admin& Comm.Edu)SPS1,AGBETAM 
86.Etor AmenyaobariHNDSS2,AGBETA- EBUBUF 
87.Inordee Peace BarilabaaB(ed)SS2,OgaleF 
88.Leol Innocent BarinaatomkeeB.SC Po/Sc.SS,  AlodeM 
89.Wisdom PatienceNCE(credit)SS2,AGBETA- EBUBUF 
90.Princewill–Saka MercyOND AccountingSS2,AgbonchiaF 
91.Ambrose EstherHNDSS1, AgbonchiaF 
92.Okochi Favour AmabeobariB.SCSS,ALODEF 
93.Lenee EmmanuelB.SC (Fisheries & Aquatic Edu.)SS2,AGBETA- EBUBUM 
94.Ejire Nwolu EvelynHNDSS1,AgbonchiaF 
95.Olakamba Olajumoke. O.NCESS, AlodeF 
96.Oluw Obarilesimi IsaiahHNDUPE, AlodeM 
97.Fine Barine CheileB.SCSPS1,AkpajoF 
98.Deegbara –Stephen L. A.HNDSPS 2,AkpajoF 
99.Nkporwii Ezekiel GracePHDSS, Eyaa-OnneF 
100.John Peculiar DeeyorB.SC(ed)SS2, AgbonchiaF 
101.OchenNyimenkaQueenB.SCSPS, AletoF 
102.AsukpugiNwialunageSarahONDSPS2, AkpajoF 
103.NgochiudoAliceVictorHND Mass Comm.SPS2, AlesaF 
104.Nuage Barisi JaneB.SCSS2, OgaleF 
105.Joe Zordum OoloB(ed)SPS1, AkpajoM 
106.Abbey Joy PromiseB(ed)SPS2, AlesaElemeF 
107.Osarobele Nyimeobari G.B.SC MarketingSPS 1, AlesaF 
108.Olube Juliet TubiarHND Banking/ FinanceSS, EbubuF 
109.Filima ElanebariL.B.SC (ed) EducationSS1,OgaleF 
110.Johnson Beatrice O.HNDSS, EbubuF 
111.Akarangwe D. ObeHNDSS1,AgbonchiaF 
112.Yornamue E. PsaroB(ed)SPS, AletoM 
113.Eppie Queen DickB(ed)SPS2,AlesaF 
114.Monale Nuale RuthONDSS2,OgaleF 
115.Ugwu Miracle O.B(ed)SS, EbubuF 
116.Nwate Dumate AlagaraB.SCSPS, AletoM 
117.Ngeyai GodspowerHNDSS2, AGBETA- EBUBUM 
118.Chunwafor Blessing IhuomaHNDSPS, Okerewa-AletoF 
119.Meme JoyNCESPS, EteoF 
120.James Nse BlessingB.SCSS1, AgbonchiaF 
121.Nwankejii Yeye SarahNCESS2,OgaleF 
122.Chu Patience NwakajiB.SCUPE, AlodeF 
123.Oluka Gift ObarijimaHNDSPS, AletoF 
124.Vita Dumka LaurettaBASPS1,AkpajoF 
125.Otokoro Miro GodspowerBSC AccountancySS, EbubuF 
126.Birra Favour SamuelNCESS1, OgaleF 
127.NwakamaRose AmetutuobariBASS1, AgbonchiaF 
128.Goteh Catherine LelesiHNDSS, EbubuF 
129.Gojor AliceNCESS1, AgbonchiaF 
130.Kenwi Evelyn AmarachiNCESPS, AletoF 
131.Osaroei EnduranceB.SC(ED)UPE, Agbeta-OnneF 
132.Omah Chu Gloria OdodobariHNDSPS1, AGBETAF 
133.Ochanya Anteyi TheresaB.EDSPS, AletoF 
134.Chikere ObaridoHNDSPS2, AlesaF 
135.Otokoro Florence GodspowerNCESS, EbubuF 
136.Odapne Godwin WisdomB.EDSS, Ebubu, ElemeM 
137.Ikono Flora EkongNCESS, EbubuF 
138.Akan Blessing DanielWASCSS1, AgbonchiaF 
139.Maxwell Precious HelenB.EDSS1, AgbonchiaF 
140.Gbaraba PatienceBSC(Ed)UPE, AlodeF 
141.Nwafor Alex PriscillaHNDSS, AlodeF 
142.Asi-ol Faith DinebariNCESPS 1,AGBETAF 
143.Solomon Kinebari KooleB.EDUPE, AlodeF 
144.Mission Barisua FaithB.SCSPS2, AkpajoF 
145.MbaEstherNwaforNDSPS, AletoF 
146.AgomMweueseDorcasNCESPS, AletoF 
147.SakaNwoluVictoriaB.SCSS2, AgbonchiaF 
148.AbbeyjorNwandaMercyNCESS2, AgbonchiaF 
149.NoahNaomiNCESS2, AgbonchiaF 
150.BagshawOgechiRuthMSCSS1, OgaleF 
151.LenweeEbenezerBurabariB.EDSS2, AGBETA- EBUBUM 
152.AwalaOiGombaNCESS2, OgaleM 
153.Thompson Salo Felicia MgbechiHNDSPS, EteoF 
154.Olaka MargaretNDUPE, AlodeF 
155.Isiekwe Roseline AwelePGDESS2, AgbonchiaF 
156.Lele Grace BaridomaB.EDSS1, OgaleF 
157.Bunavule Baridilo MercyB.EDSS1, AgbonchiaF 
158.Konee VincentB.EDSS2, OgaleM 
159.Obo Mbiewa KingsleyB.SCSPS2, AkpajoF 
160.Emere David NgofaHNDSPS, AletoM 
161.Zorbura FaithB.EDSS1,OgaleF 
162.Sunday Precious BaribefeB.SCSS2, AGBETA- EBUBUF 
163.Joshua HopeB.EDSPS1, AkpajoF 
164.Okpa Ochenya DeborahBA.EDUPE, AlodeF 
165.Udoh Cletus FlorenceB.EDSPS, AletoF 
166.Aliba ConstanceB.SCEDSS, EbubuF 
167.Jiji Hannah NyaB.SCSPS2, AlesaF 
168.Obonna WinfredB.SCSPS, AletoF 
169.Osaro VictoriaNCEUPE, AlodeF 
170.Laaka Obaribelor HelenHNDSPS1,AGBETAF 
171.Ngei Agba NyimenkaHND (CivilEng.)MPS, Ekara-OnneF 
172.Timothy-Mgbere AngelaB.SCSPS1,AlesaF 
173.Lenen LekiB.EDSS2,OgaleF 
174.Kika Nyimenu RositaMSCSPS, AletoF 
175.Obe Blessing SamuelWASCSPS1, AlesaF 
176.Ollor Ajuri PeaceB.TechSS1, AgbonchiaF 
177.Ibue Ememobon JamesNCESPS, AletoF 
178.Yor-ol Miriam. M.B.SC(Fisheries)SS2, AgbonchiaF 
179.Olaka Ahie. O.B.TechSS2, AGBETA- EBUBUF 
180.Kpakol, Gloria BarivuleB(ed)SS1, OgaleF 
181.Laka BanduanenB.SCSS1, OgaleM 
182.Laka Justice LekieNCESS1, OgaleF 
183.Etor Obaridonee. DB(ed)SS, ALODEF 
184.Godswill PrincessNCESPS1, AlesaF 
185.Sampson Promise AlaleHNDSPS1, AkpajoM 
186.Kilsi Kpodilo VurasiB(ed)MPS, Ekara-OnneF 
187.Alawa, BariboweB.SC(ed)SS2, OgaleM 
188.Mimi HamiltonHNDSPS, AletoF 
189.Obaah BlessingNCESS, EbubuF 
190.Dorcas Nanee MonaueB.SCSS1, OgaleF 
191.Ododo-Obari JoyHNDSS2,OgaleF 
192.Baritor Amadi NyobaaHNDSS, EyaaF 
193.Kaa Ododo SarahB.SCSPS, AletoF 
194.Dabor AliceNCESS, Eyaa,OnneF 
195.Oluka Ododo-Ubari JoyHNDSS, EbubuF 
196.Obah BeatriceHNDSS, EbubuF 
197.Osarollor Joseph. O.B.SCSS 2, OgaleF 
198.Osaro RoseHNDSPS, AletoF 
199.Hope Ollorma SakaNCESPS2, AlesaF 
200.Visan BurabariB.ED(PE Studies)SPS, AletoF 

GOKANA LGA

S/NNAMEQUALIFICATIONSCHOOL/COMMUNITYGENDERREMARKS
1.MONDAY BARIBEFE .K.B.EDGPS4,B-DEREM 
2.NGAAGE BARIAALA .G.NCEGPS4, B-DEREM 
3.VITA BEATRICEB.EDTPS2,MOGHOF 
4.KENWIN LEDIBABARIHNDCPS3,BOMUM 
5.NBURA NWIEEKPIGI .DB.EDCPS2,LEWEF 
6.MAALO JOSEPHNCEBCPS2,BODOM 
7.MBAA LEVIGA FEGALOB.SCCPS2,BIARAF 
8.DEEKOR BARIBORB.ABCPS2,BODOM 
9.BIRABIL FAITH SIRAB.EDCPS,NWEBIARAF 
10.TEGBE DINEBARIB.EDCPS3,BIARAM 
11.JOHN LEELO OODEENCEMPS,BARAKOM 
12.BINAH BARIAYIMA .EB.SCMPS,BARAKOM 
13.OLLOR CHARITYHNDTPS2,MOGHOF 
14.MENEGBO BARIDUMENEPGDTPS2,NWEOLM 
15.SILLLAA BARISITOMB.EDGPS3,B-DEREF 
16.DEEKIE LUCKYB.EDTPS2,MOGHOM 
17.NDEEKOR TOMBARIB.EDTPS2,NWEOLF 
18.KPAKOL BARINAADAAB.EDBCPS2,BODOF 
19.GEORGE TORGIOB.EDTPS2,MOGHOF 
20.SOGHO BURABARIB.SCCPS,BERAM 
21.MONDAY BARIDIB.SCBCPS2,BODOF 
22.KPONEDEE POPNWIN .L.B.SCCPS2,DEEYORM 
23.KUMGBO KEABOBARIB.EDCPS,NWEBIARAM 
24.NAMON GIFT .N.B.EDMPS,K-DEREF 
25.MONOKPO ADAM .E.B.SCCPS2,YEGHEM 
26.SUNDAY JOYCE .K.B.SCCPS2,LEWEF 
27.NENEGBO BRIGHT ISREALB.SCTPS2,NWEOLF 
28.KPEGEOL BARICEB.TECHCPS1,LEWEM 
29.NBOR CLAVA NEM-LEB.EDTPS2,NWEOLF 
30.KIE MOSES DUMKAB.EDCPS2,DEKENF 
31.FRIDAY GIFT NORNUBARIBSC(AGRIC)GPS4,B-DEREF 
32.VINCENT BARIDILOBSC(ED)GPS2,B-DEREM 
33.NAAKPAA FELICITY BB(ED)ACCT.BCPS4,BODOF 
34.MONOKPO TEMEA HANSOMB.SCCPS3,DEEYORM 
35.BARIBOR BARINAASA PIUSB.TECHCPS2,K-DEREM 
36.BARIBOR KINGSLEY BANULEB(ED)MPS,K-DEREM 
37.COXSON BEST  BANDILOB.SCBCPS4,BODOF 
38.AKPO EDITH BARINEMBA(ED)CPS4,BOMUF 
39.TEE BARIZIGA MONDAYB(ED)CPS3,BIARAF 
40.KPENYIE MARYB.EDMPS,GIOKOOF 
41.GBOTO CASYB.EDCPS3,BIARAF 
42.TAOL BARIKUMA FAVOURHNDMPS,BARAKOF09033567512
43.KPENU BLESSING BARIZAAB.SC(ED)BCPS3,BODOF 
44.KAGBARA VICTORY BLESSINGHNDCPS1,BIARAF 
45.POPNWIN GENTLEB.EDGPS4, B-DEREM 
46.KPONI BARISERE NUBARIBSCEDTPS2,MOGHOF 
47.OWENYIE J. BARIVULEB.EDCPS1,DEKENF 
48.BIEN INNOCENT GOODNEWSBSC.EDMPS1,BOMUM 
49.DILOSI ANTHONY KPOOBARIB.EDBCPS4,BODOF 
50.IYETU KADUTORB.SCEDGPS4, B-DEREF 
51.KERENWIN BARIDINEE JONATHANB.EDCPS2,K-DEREF 
52.BURATA EUCHARIA ZIGANUBARIHNDMPS,BARAKOF 
53.DAMABEL LETONB.SCCPS1,LEWEM 
54.BIIRA BARIBEFEB.EDGPS3, B-DEREM 
55.BIR GLORY LEKIEPGDETPS1,MOGHOF 
56.NWIGHA BANIGO PATIENCEBSCMPS,MOGHOF 
57.NGIA KEREKERE BRIDGETB.EDGPS3, B-DEREF 
58.KOBANI EDWIN EELEDUMB.SCBCPS1,BODOM 
59.NUVOO BARIBOR GODWINB.SCBCPS2,BODOM 
60.MANYIE LEBIANCE(AGRICEDU)MPS,BERAF07012819407
61.GIADOM JOSHUA BARIDILOB.EDCPS3,BIARAM 
62.OWENYIE VICTORIA KUMALEB.EDCPS2,DEKENF 
63.KPAKOL NUAB.SCMPS,K-DEREF 
64.BAADOM BARIDI CONFIDENCEB.EDGPS1, B-DEREF 
65.VULASI FRANCIS B.B.SCGPS3,B-DEREM 
66.SATURDAY CHRISTIAN KANYONEB.EDTPS1,NWEOLF 
67.TURAA DUMADIB.EDCPS3,BIARAM 
68.IYEBEH TUDOR B.B.EDMPS,MOGHOF 
69.GBARAKONO NORNUBARIB.SC(ED)MPS,BERAM 
70.KOATE BARINAATOM KEEB.EDCPS3,DEEYORF 
71.OKON ANIEFIOK. S.HNDBCPS3,BODOM 
72.SILLAA BARIDOMAB.EDCPS2,B-DEREF 
73.OPBE TOMBARIB.EDCPS2, K-DEREM 
74.BONA PAUL VIGATEHNDCPS2, BIARAM 
75.DEEKOR BARIDUDUUNEB.EDCPS1,BERAF 
76.KOKOO BARIDORB.EDGPS1,B-DEREM 
77.GBIGA MENE MONDAYB.SCTPS2,NWEOLM 
78.KEERA BARIDAB.EDGPS2,B-DEREM 
79.ONUEGBE KELECHI REGINAB.SC/PGDETPS2NWEOLF 
80.ZORAGAN MONDAY MARIAB.SCCPS1,BIARAF 
81.GBARAGOKANA ISAAC .E.B.EDGPS3, B-DEREM 
82.GBORO LENAATABABARI .CB.SCCPS,KPORF 
83.KEESIOP BARIDA HOPEB.EDMPS,BERAF 
84.AKPO BARIDILO DORATHYB.SCCPS,KPORF 
85.ZORMOGHO EPHRAIMB.EDMPS,GIOKOOM 
86.NADUGA LEVIGA LEVIB.SCTPS2,NWEOLM 
87.BUMA DUMBOR VIVIANB.SCBCPS4,BODOF 
88.MATTHEW BARIDOMA DUMADIB.SCBCPS1,BODOM 
89.LEESI BARINEB.EDCPS3,DEEYORF 
90.NDOM NUBARIB.EDCPS3,BIARAF 
91.KEDEI TORNUBARI .DB.ARTBCPS2,BODOF 
92.KPEGEBON VICTORB.EDCPS,KPORM 
93.NDEEKOR BARIZAAB.SCEDTPS2,NWEOLF 
94.DIIYOR ARONB.SC(ED)CPS,KPORM 
95.DEEKOR PROMISE .B.B.SCGPS1,B-DEREM 
96.DILOSI BARIELNEMB.EDGPS3,B-DEREM 
97.DOBA CATHERINEB.EDMPS,BOMUF 
98.ADAGI MICHEAL .T.B.SC (ED)BCPS3,BODOM 
99.TEGBO D. BEEMENEB.EDTPS2,MOGHOF0815462393
100.MONDAY BARINAADAAB.EDCPS1,BERAM 
101.LENEN BARIGBOMANCEGPS3, B-DEREF 
102.KPORMON AABENCECPS2, BIARAF 
103.OGBO MARIA TOMKAB.EDBCPS1,BODOF 
104.NAAGBOMA KPEGEVAREB.EDMPS,GIOKOOF 
105.VIAZOR VERONICA RIVKAHB.EDBCPS4,BODOF 
106.TOMII BARIZOGE LAWRENCEB.EDCPS2, BIARAM 
107.NWAADEE TAANADEBA SEBASTINEB.TECHGPS2,B-DEREM 
108.NBEDEE BARIDI BARIKUMAB.EDTPS1,MOGHOM 
109.BEMA BELBARI LIVINUSB.EDCPS,KPORM 
110.DUESILEESI JULIETB.EDCPS2,BOMU  
111.NKIRINE LEDOGO BARIGBORTOB.SCMPS,YEGHEM 
112.KOROBARA POPNEN BURABARIB.SCMPS,BARAKOM 
113.MENEGBO KADILO ABEABARIB.SCTPS1,NWEOLM 
114.DEEKOR NWINBORB.A.EDCPS2,K-DEREM 
115.GBARANEN BARIDILOB.EDCPS1,BERAF 
116.KPAKOL LEKIEB.EDCPS2,BERAF 
117.KOLI BARIBUMA BLESSINGB.SCEDBCPS3,BODOM 
118.MEETING DUMADIHNDCPS,NWEBIARAM 
119.ZORMAA TOOTO BARIGBOMAB.SCCPS1,K-DEREM 
120.DUBIA BEALEEMABARE SOLOMONB.A.DIVINITY B.ABCPS2,BODOM 
121.BANI CONSTANCE B.NCECPS,BOGHORM 
122.GBIDUM BARINEM KPEGEDIBAB.SCCPS2,LEWEM 
123.SILOBE KEESI-OP JANETBSCTPS2,MOGHOF 
124.SIBEATE GOODDAYB.TECHTPS2,MOGHOM 
125.NBOR ANTHONIA LEEKAB.EDCPS2,BIARAF 
126.KEMGBARA BARINYIMABUB.ED,MSCCPS2,K-DEREM 
127.NATHANIEL STEPHENNCEMPS,YEGHEM 
128.SIBE BARIDIB.EDCPS2,K-DEREF 
129.NAADUBON BARIKPENAMB.SC(ED)CPS1,YEGHEF 
130.KUMA TORBARIB.SCGPS1,B-DEREF 
131.BANNIGA BARINEM .PB.EDBCPS4,BODOF 
132.ZORBE LEERANUBARIB.SCGPS3,B-DEREM 
133.BODO BARIYE EUGENEB.A(ED)MPS,GBEM 
134.NDOR BURABARI SISTERB.EDGPS1, B-DEREF 
135.NZOR BARIDUANENB.EDTPS1,MOGHOM 
136.NBE-DEE BARIDI .B.B.EDTPS2,MOGHOF 
137.KPURUGBARA BARIKUMAHNDGPS2, B-DEREM 
138.AKERE PROMISEB.SCBCPS1,BODOM 
139.GOH MARIAHNDBCPS4,BODOFRETIRED TEACHER
140.ANAAEH IGNATIUS B.B.A(ED)BCPS3,BODOM 
141.VINEE JEOBARRY .S.B.EDBCPS1,BODOCITYM 
142.TENALO GRACE SIRAHB.EDGPS2,B-DEREF 
143.KANEN GLORIA BARIDILOB.EDCPS,KPORF 
144.NBE-DEE BARINEDUMB.EDTPS2,MOGHOM 
145.SATURDAY CECILIAB.EDMPS,BARAKOF 
146.ZAABEL BURABARIB.EDMPS,K-DEREF 
147.GIADOM NAABOR PIUSB.EDCPS2,BIARAF 
148.SOOH BARIELANEMB.SCGPS3,B-DEREF 
149.BAAKEL BURABARI .H.B.EDMPS,BERAF 
150.KOOTU, BARINAADA .C.B.EDTPS2,MOGHOF 
151.ZORANEN SANDRA SATURDAYB.SC(ED)CPS3,DEEYORF 
152.ZORANEN SATURDAYB.SCCPS2,DEEYORM 
153.FEELO WISDOM BARITONHNDCPS1,YEGHEM 
154.BOOGBA BARISITOM .R.B.SC (ED)TPS2,NWEOLF 
155.BAKPO BARINULE  .G.B.EDCPS3, BIARAM 
156.SIBEATE KANGIB.EDMPS,GBEM 
157.TAALOO CLEMENT .G.B.SCCPS,KPORM 
158.UEDUME KA-ERE .C.B.SCGPS1,B-DEREF 
159.LAKA LEKIE BARIBORB.TECHCPS3,K-DEREM 
160.FILIONA BARIDUANENB.EDBCPS4,BODOM 
161.PETERSIDE PRECIOUSB.SCBCPS1,BODOF 
162.NSAA BARIBOR NELSONB.SC(ED)CPS1,BERAM 
163.KARI DUMBORB.SCGPS4,B-DEREM 
164.TOMABARI BARDI .B.B.EDMPS,BODOF 
165.BARINEKA ZIGANUBARI .F.B.SC (ED)TPS2,MOGHOF 
166.BADON BARIKUMAB.SCGPS1,B-DEREF 
167.DILOSI PIUS POPNENB.EDCPS2,BOMUM 
168.MALELA PAUL DINEBARIM.EDCPS2,BIARAM 
169.DONATUS GODDYNCECPS2,DEKENM 
170.SAGA GIDEON TORNAPEMAB.SC(ED)MPS,BODOCITYM 
171.KPAGIO BARIDILOB.SCCPS1,DEKENF 
172.BONKOO MONDAYB.SCCPS1,BERAM 
173.NAABA BARIVULENCEMPS,MOGHOF 
174.ISAAC NWIEEZORB.SC(ED)MPS, YEGHEM 
175.KORNOM BARIDULEB.SCCPS3,K-DEREM 
176.GBIGA VINCENT NUKABARIB.SCTPS2,MOGHOM 
177.KUNAMON STEPHEN .K.B.SCCPS2, K-DEREF 
178.NENTA TONDIBABARIHNDCPS2,BOMUM 
179.FIRIMA OKANNDU .D.B.EDCPS4,BOMUM 
180.KOBAH BARIVURENCEMPS,GIOKOOF 
181.DUKORI BARIVULE LILIANB.EDTPS2,MOGHOF 
182.NGIAH LEDEEBARIB.EDGPS1, B-DEREM 
183.DUBON GIFTB.SCCPS2,LEWEM 
184.BAKPO TOMBARIB.SCTPS1,NWEOLF 
185.NGUZO FLORENCE .O.B.EDCPS1,BIARAF 
186.VITE MENELEB.EDTPS1, MOGHOMRETIRED TEACHER
187.BARIDON BARIDIDUM .B.B.EDBCPS1,BODOF 
188.BODO CELESTINE .N.B.SCMPS,GBEM 
189.FURUBEL KEESIOPB.SCBCPS2,BODOM 
190.LENWEE EBENEZERB.EDCPS3,DEEYORM 
191.GBARAGE DUMBARIHNCPS4,BOMUM 
192.KUMANWEE BARIDUANENNCECPS1,YEGHEF 
193.KEANYIE BARIKUMA .CNCECPS,NWEBIARAF 
194.VERONICA DOGALANCEGPS4,B-DEREF 
195.KEESIOP BARIDAB.EDTPS2,MOGHOM 
196.KANYONE SATURDAYB.EDTPS1,NWEOLM 
197.BEATRICE VITEHNDTPS, MOGHOF 
198.TOMII DUMADENCEMPS,YEGHEF 
199.MUETERA LUCKYL .G.NCECPS,BOGHORM 
200.TOMABARI BARIDI .B.B.EDMPS,BODOF 

KHANA LGA

S/NNAMEQUALIFICATIONSCHOOL/COMMUNITYGENDERREMARKS
1.GODFREY BARINOR .E.B.EDSPS,BIONU-BANGHAM 
2.MENE NWIEZOR DORCASHNDCPS,TEENAMAF 
3.NWIKINA SINGTO BEAUTYNCEMPS,KONOF 
4.ALOBARI LEKEDORB.SC(ED)CPS2, WIIYAAKARAM 
5.JONAH DEELE JOYNCECPS,NORTEMF 
6.IGNEGHE FELIX NWILUBABARIM.SCCPS,NORTEM,BORIM 
7.LENEE CHRISTIANAH. B.NCECPS2,BAENF 
8.BARIYIRADUM TEEDUNCECPS2,SOGHOM 
9.M-IYENEBARI DEEKORNCECPS2,LUEKUM 
10.NWAMBO DEELE JULIANPGDEMPS,BUANF 
11.NNAM DORNUBARINCEPS3,BORIF 
12.NTUM PAUL MENEKPUGHINCECPS,AKPORO-SOGHOM 
13.YAADE LENUBARIDOO PEACENCEPS3, BORIM 
14.NKPORDEE LEGBORSINCECPS,TEKA-SOGHOM 
15.MARTHA KOBANINCECPS2,SOGHOM 
16.KAANANWI YEREKIINCECPS2,OKWALEM 
17.KABAARI KENNETH .B.NCECPS,NYOWIIM 
18.VICTOR N-LENEBARIB.SCMPS,KAANI-BABBEF 
19.KPAAMA BARISERE CHARITYNCEPS3,BORIF 
20.LEKIA-PRINCEWILL NANCY BARILEB.EDPS2,BORIF 
21.BAKPO BARIVURE LOVETHB.EDPS3,BORIF 
22.NWIGBO LEKUE BARINEMEBA(ED)CPS2,GWARAF 
23.AZOR AFEELOONCEMPS,BEERIF 
24.NKORO BARINEB.EDCPS,AKPORO-SOGHOM 
25.BARIBIAE MIRACLENCECPS2, LUEKUM 
26.LENEE MTAMABARINCECPS1, LUEKUM 
27.BIEH BARINAADAA JOSEPHB.EDCPS1,TAABAAM 
28.JUSTINE MILDRED GODDYHNDMPS,BUANF 
29.PLAZUGURU ISAAC IDONGESITNCESPS,BIONU-BANGHAF 
30.LEGBORSI GODGIFTHNDCPS2,BAENFCHAIRMAN ’SLIST
31.ABEL BATAMBARI TAMBARINCECPS,NYOWIIM 
32.BARIAARA JUDITH KEETAB.EDCPS,KAAF 
33.NWIADOR MATHAS NACOOB.EDCPS2,OKWALEM 
34.DUGBOR BARIDOO .FB.EDCPS1,BANEM 
35.REGINA NEKABARI .NNCECPS1,OKWALEF 
36.TORBIRA NZIIDEENCECPS1,SOGHOM 
37.LEBARI CONSTANCE .NNCECPS,AKPORO-SOGHOF 
38.BARILE BRIDGET YIIBARIHNDCPS1,KPEANF 
39.VICTORIA NGOZI NDIINCECPS,TEKA-SOGHOF 
40.SORBARISERE TAMBARI .PB.EDCPS,BUNU,BANGHAF 
41.BARIKA RUTHNCEPS3, BORIF 
42.BARIPARA VICTORIA BARISUAB.EDCPS2, WIIYAAKARAF 
43.LUCKY WIFANCEPS3, BORIF 
44.LEDE GLORIANCEPS2, BORIF 
45.NEEBA FAVOUR TEEBANCEMPS1, GWARAF 
46.IYORGO RRUTH LETORNCEMPS,EEKENF 
47.ANTHONY DUMKA PROMISENCECPS2,OKWALEM 
48.LEYIRA DORNUNCECPS1,SOGHOF 
49.BEATRICE NUBARIDOO .NNCECPS,LUEGBO-BEERIF 
50.MOSES PETER LETAMNCECPS,LUMENEM 
51.LEKARAA BIGAIL STELLANCEPS1,BORIF 
52.JOHNSON VIRTOUSM- IENEBARINCEPS3,BORIM 
53.AWULONU VIVIAN.C.NCEPS1, BORIF 
54.TOESAE MERCY ZEGENEENCECPS2,GWARAF 
55.VICTOR NORNUBARINCEPS 2, BORIM 
56.LUCKY ZIIRENCECPS,DUBUROM 
57.DUUDEE PEACENCECPS2,LUEKUF 
58.NWOMAA DONATUS .BNCECPS1,LUEKUM 
59.NNAA ASIAKPUGHINCECPS1,LUEKUM 
60.NMEAGBO DORNUBARINCECPS1,TAABAAM 
61.LETAM BARINORDUM .PNCECPS,DUBUROF 
62.KARANWA BEKE PRINCENCECPS,LUEGBO-BEERIM 
63.NWILE DORIS MONDAYNCECPS2,LUEKUF 
64.MENE BARINEDUMNCECPS2,TAABAAM 
65.KE-EKORLE FABULOUSNCECPS,DUBUROM 
66.NWIANAH BARIAKWADOOB.EDCPS,AGBANI-LUEKUF 
67.DEEYOR AGNES YAABARINCECPS,GUREF 
68.NWINYORDEE LESINCECPS1,SIIM 
69.OGOLO RUTH BARINUAB.EDMPS,GBAM-BOUEF 
70.KABAARI NORNUBARI FELICIAB.EDCPS,NORKWIRIF 
71.DEEKA PENNINAHNCEPS2, BORIF 
72.SUALO PEACE NEKABARIHNDMPS,GBAM-BOUEF 
73.IKINAH NWILUGBENE PRECIOUSHNDMPS,UEGWERE,BOUEM 
74.MONDAY EPSIBARIHNDCPS,BIANUF 
75.KABAARI MDANIAME .B.NCEPS1,BORIF 
76.IKORO BEAUTY SIAKAB.EDMPS 1, GWARAF 
77.NKARI NEEKAHNDPS3,BORIM 
78.LEKIE WERELO GRACENCEPS1, BORIF 
79.KABAARI BARINEME JOYB.EDPS1,BORIF 
80.NDINEE GOSPEL LEKIAB.EDMPS 1,KAANIM 
81.NWIGOA MEMO GOKPEEB.EDMPS,LUAWIIM 
82.LE-UE EDITH BARILUGBENEB.EDPS1,BORIF 
83.NEEDAM BARIDAKARA OBAHNDCPS,BEREM 
84.NORYAA STANLEY NWIGBARATONCEMPS1,ZAAKPONM 
85.MBAA NWILUBABARI GRACEHNDPS2, BORIF 
86.LENEE YIRA BARIAGARAB.SCMPS,UEGWERE-BOUEF 
87.NKWAGHA LEKARANCECPS1,TAABAAF 
88.DEEBOM EWONUBARINCECPS,YAEM 
89.IGBEGHE HELEN LEZORHNDCPS,NORTEMF 
90.MBERE GEOFFREYNCECPS,NUAGHA-SOGHOM 
91.NWIELUA YOOOLE GBARALENCEPS1,BORIM 
92.TOR-UE GLADMAN BARINEB.SCMPS,NYOKURUM 
93.SUNDAY GRACE BARIKWANCECPS,KALAOKOF 
94.DIGINEE BARIKPE GIFTNCEPS4, BORIF 
95.UELOR GODSTIMEHNDMPS,LUBARAF 
96.MBAA NWILEE CAROLINEB.EDCPS1,OKWALEF 
97.BARISI LETAM GLORYB.EDMPS,KWAWAF 
98.DEEKAE BARILE FAVOURNCECPS,KALAOKOF 
99.TOKA AUGUSTINE .AHNDPS4, BORIF 
100.NLOBU BEATRICE .WNCEPS3, BORIF 
101.FELIX-IGBEGHE SORBARI PRINCESSNDCPS,NORTEMF 
102.SYLVESTER LUCY DIMKPAB.SCCPS1,OKWALEF 
103.LEBUA KILSI KARIKPONCEPS1, BORIF 
104.NWAKO PRINCESS NWINUAGBENEHNDCPS2,WIIYAAKARAF 
105.YAAKO LEELEE JOHNSONNCEMPS,NYOKURUM 
106.KPUNEE LINUS BEKEEHNDCPS,NORTEMM 
107.IGBENEGBARA CONSTANCENCEMPS,EEKENF 
108.AKATAH DUMBARI JACKNCECPS1, KABANGHAM 
109.TEE BURABARI SUANUHNDMPS2,KAANIM 
110.POROBE LEYIE GBARAB.SCMPS1,KAANIM 
111.EMMANUEL DIVINE GOBARIB.SCCPS,PUEM 
112.AKUE RHODA TAAKUAB.EDCPS1,OKWALEF 
113.FRIDAY CHARITY DORNUB.EDPS4,BORIF 
114.NWIDINEE BARIEEBA RAMSEYB.EDMPS,NYOKURUM 
115.EDWARD LEKARA ERICNCECPS,KALAOKOM 
116.IGWILO CHIOMA NNAEMEKANCEPS1,BORIF 
117.SUNDAY BARIKUE BEKIIB.EDCPS,BIANUF 
118.IGBEGHE SORBARI MARYLANDB.EDCPS,NORTEMF 
119.AUGUSTUS CHARITY BARIDORMENEB.EDCPS1,TAABAAF 
120.LOOLO SORBARISERE LEKIAB.EDCPS,OPUOKOF 
121.GBOSI SHADRACKB.EDCPS,LORREM 
122.ROBERT LOVE YIRALUGBENEB.EDCPS,SEME-LUEKUM 
123.VINCENT MARIANCEMPS,KAANI-BABBEF 
124.KOROBARA AARON .B.NCECPS,GUREMRETIRED TEACHER
125.KANEE WISDOM .L.NCEPS3,BORIM 
126.PATIENCE PEPPLE LEKARANCECPS,KALAOKOF 
127.DOOLE NKA ADOOMAB.EDMPS1,KAANIM 
128.KENNETH BARIDAKARAB.EDPS2,BORIF 
129.PATIENCE NKPIRINEENCEMPS,KORF 
130.LEBA BARILEERA GLADYSNCEMPS1,ZAAKPONF 
131.ASAAKPUGI ABIGAIL BARIGEDUM HARRISONNCEMPS1,ZAAKPONF 
132.BIEH EVELYN NUATORBARIHNDCPS2,TAABAAF 
133.BROWNSON BARINEDUM VIVIANNCEMPS,KORF 
134.KPUNEE MENEHNDCPS,NORTEMM 
135.KIRIKIRI ENDURANCE LEKPUGHINCECPS1,SOGHOF 
136.BENWA MELODY BARISUANCECPS,AGBANI-LUEKUM 
137.NEE CHRISTIANNCECPS,LUMENEF 
138.ADOOBE KORSIA NUEASIHNDMPS,UEGWERE-BOUEM 
139.NWIKABAARI DEEBOM NIABARINCEMPS,NYOKURUMRETIRED TEACHER
140.ADOOBE BARIYAN .B.B.EDCPS1,UEGWERE-BOUEF 
141.BIEH WATORKPA QUEENB.EDCPS2,TAABAAF 
142.SARO NWIAYIAKA NGRIMAANCEMPS2,KAANIM 
143.AKPOBARI LEWURANCEMPS 1,ZAAKPONM 
144.NEEBARI QUEENB.SCCPS1,BAENF 
145.KALENEBARI BARINE VIVIANNCEMPS1, GWARAF 
146.GIFT FLORA .JNCECPS,KAPNORF 
147.NUNUMAA TORGENU BABENCECPS1,SIIM 
148.BARADE NIABARIB.SCCPS,KEREKEN-BOUEF 
149.BIGA SUSANNCEMPS,EEKENF 
150.NWANADEE AFEELOO PEACENCEMPS,KONO-BOUEF 
151.OBEA CHRISTIAN BARILUGBENCECPS2,OKWALEM 
152.JONATHAN ENDURANCE FENYIENCEMPS,EEKENF 
153.HAPPINESS SUNDAYNCEMPS,LUBARAF 
154.KPEEKA RACHEL KANWINCEMPS,BUANM 
155.EDWARD DAUGHTERHNDCPS,BEREF 
156.DAMBANI BARIBE HELENB.EDMPS,KWAWAF 
157.CORDELIA CHARITYNCECPS1,BANEF 
158.JOSHUA GRACE SIRAHNCEMPS,LUBARAF 
159.IIBEE RUTH BARIKUINCECPS,NORKWIRIF 
160.VICTORIA TORKA .ANCEMPS,KONOM 
161.GUNU BARISUAHNDCPS2,TAABAAM 
162.MANYIE NGO ANNNCEMPS,KONO-BOUEF 
163.AGBORTO MEELUBARI .FB.EDCPS1,TAABAAM 
164.MBA JUSTINANCECPS,LORREF 
165.JENNY NGOZI NDIINCECPS,TEKA-SOGHOF 
166.LESI D. WOMENENCECPS1,LUEKUF 
167.NWABUEZE LEYIIBEB.EDCPS1,WIIYAAKARAF 
168.NWINAM LENEBARINCECPS,KPAAF 
169.NWANEE LIBERTY .DNCEMPS,LUAWIIM 
170.IGANAGO CHRISTIANANCEMPS,KONO-BOUEF 
171.GBAETORBARI EWONUBARI FAVOURB.ACPS,PUEF 
172.TOR-UE DORCASB.EDCPS,AKPORO,SOGHOF 
173.SAMUEL BARILUGBENE JOYHNDCPS1,WIIYAAKARAM 
174.BARIDAGHA ADOLPHUS LEDEEB.EDCPS2, KABANGHAM 
175.MBIILOO LOGBENE-TORPIE .T.NCECPS,SEME,LUEKUM 
176.NZIIDEE ISAAC TORBIRAB.EDCPS2,SOGHOM 
177.KIINE WAATE TUABIAB.EDCPS,KEREKEN-BOUEF 
178.NSAIN BLESSING BARITORGEB.EDMPS,KWAWAF 
179.KARALOO JACKSONNCECPS,YAEM 
180.KABAARI GOTEH TAMBARIB.ALINGUISTICCPS,LUMENEM 
181.TEBAA LEBIA ABIGAILB.EDCPS1,TAABAAF 
182.NLOGA LIBERTY NENUBARIB.SCCPS,LORREM 
183.LENEE EMPEROR BARINORDUMNCECPS,KALAOKOM 
184.DEEKAE PEACE ADAHB.EDMPS,KORF 
185.NWILOH PYAGBARA BARIDOOLENUB.EDCPS,LUEREM 
186.TAABERE BARIDAKARAB.SCCPS2,BAENM 
187.KIRINEE FELIX NU-EEBUNCECPS,NORKWIRI,BOUEM 
188.BARISUA KPERINEENCEMPS2,KAANIM 
189.SUNDAY BARISIB.EDCPS2,KABANGHAF 
190.NDEEZIA AGNES NKONCECPS,KPAAF 
191.JONAH WAAKA ESTHERNCECPS2,KABANGHAF 
192.NWIYOR LEGBORSI PHOTOB.SCCPS,OPUOKOF 
193.NAFFOR VICTORIA .SB.EDMPS,KONO-BOUEF 
194.NTIGIRI MENE KABARIB.SC (ED)CPS2,LUEKUM 
195.DUM-EEZOR WIASA TORBIAENCECPS,NUAGHA-SOGHOM 
196.TAMBARI PEACE BARISINCECPS,EWEHF 
197.KEANIABARIDOO OWENNCEMPS,KONO-BOUEM 
198.EMMANUEL LESI G.HNDCPS,OPUOKOF 
199.NMEAKOR FAITH PHILIPB.EDMPS2,KAANIF 
200.PENE JUSTINA BARIDINCEPS3, BORIF 
201.NIMAA AKPOBARI .G.HNDMPS1,ZAAKPONM 
202.FRANCIS BARISEREDUM .VNCECPS1, KPEANF 
203.TONBAE LEGBARA .THNDCPS,KEREKEN-BOUEM 
204.GBARALE MAEBENCECPS,LUUWAM 
205.NWINYOKPUGI JOHN RAYMONDNCECPS,TEERA-UEM 
206.DANWI DUMLEE E.B.EDMPS,KPEANF 
207.DIBIA NULEABARIB.SCCPS,LUUKUE,BAGHAM 
208.JOHNGBO KENNETH NABAMHNDCPS1,UEGWERE-BOUEM 
209.NWILE BLESSINGNCEMPS,LUAWIF 
210.YOGO BARILENCECPS1, LUEKUM 
211.ADORBU LESI BLESSINGHNDMPS1,KAANIF 
212.NWINANEE JOB BARIDAKARAB.SC(ED)SPS,BIONU-BANGHAM 
213.DATOR BARILEENCECPS,NORKWIRI,BOUEM 
214.DEEBOM VERONICA DUDNCECPS2, BANEF 
215.SARONWIYOR LELESIHNDCPS2,GWARAM 
216.PETERSIDE NWIEEZORHNDMPS1,KAANIM 
217.IKUENEE WAALEB.SCCPS2, ZAAKPONF 
218.NEMEKA PAULINA NI-ANAANCECPS2,ZAAKPONF 
219.NWIEDAM KARAKPOA KINGSLEYB.SC(ED)CPS,EWEHM 
220.FRANCIS CHARITY BARIARABSC(ED)MPS,KAANI-BABBEF 
221.IGBEGHE BARITUREHNDCPS,NORTEM,BORIF 
222.AKOKA DEBORAH .B.B.SCCPS2,GWARAF 
223.ROBINSON SUKANEBORRIHNDMPS1,GWARAF 
224.NWIWERE JOHNSON B.NCECPS2,KABANGHAM 
225.ELAKO C.B.EDCPS,LUUWAM 
226.MNAM DORNUBARINCECPS,KPAAM 
227.BARISUA LEYIRAPGDECPS2,SOGHOM 
228.ALOBU VINCENT DOGHONAIIA CPS1,SOGHOMRETIRED TEACHER
229.JACOB BARIBEFII ROBERTHNDMPS,KONOM 
230.DEEKAE DUMERENCEMPS,KAANI-BABBEM 
231.NWIGBARA WAAKA GLORYHNDMPS,LUBARAF 
232.MENEDAM KUAPIE NORNUB.EDCPS2,KABANGHAM 
233.DINEE BLESSING NIANUB.EDCPS,KPONGF 
234.LUCKY STELLA EREKPUGINCEMPS,KAANI-BABBEF 
235.GOVERNMENT PENINRIAH BARISUKANCECPS,BETEMF 
236.NEDAM NUBARIDOO BEATRICEB.EDMPS,BEERIF 
237.MENE JOY ADANMAB.ACPS1,WIIYAAKARAF 
238.YOUNGMAN PRETTY LONDAB.EDCPS,LORREF 
239.PAUL LEYIINUB.EDCPS1,TAABAAM 
240.DANIEL SUKA BARIAGARADUMB.EDMPS,BEERIM 
241.NKANA NAOMINCECPS,EWEHF 
242.JIMMY-NGBO NEKABARIHNDMPS2,KAANIM 
243.LEDUM AMBROSE KAPEENCECPS2,GWARAM 
244.PENU FINELIFENCEMPS,BEERIM 
245.NKINANEE SOLOMONB.EDCPS,LUUSUE SOGHOM 
246.KUMANWEE BARIDUANENNCECPS,LUEREF 
247.CHRISTIAN KPUGIMAAPE S.HNDMPS,KORM 
248.DOONEE JOEL M.B.EDCPS1,SIIM 
249.EDAMKUE LEZOR GODSLOVEHNDCPS,LUMENEM 
250.DIKE LAWRENCE PRINCEB.EDCPS2,OKWALEM 
251.DIDI EDWARD BARIDOB.EDPS3, BORIM 
252.DEEMUA FAUSTINA UGOCHINCECPS,YAEF 
253.ANEKE JUDITH ODINAKANCESPS,BIONU-BANGHAF 
254.GIBSON JOY DUMLESINCECPS,TEERA-UEF 
255.NDII VENNY LEGBORSIHNDCPS,TEKA-SOGHOF 
256.NEEKORNE LUCKYNCECPS1,SIIM 
257.AKPOBARI LEWARA .CNCEMPS1,ZAAKPONF 
258.GBARAEDO GIFT LESINCECPS,NORKWIRIBOUEF 
259.AGBEM EEDEEHNEMPS,KONOBOUEM 
260.PAAGO GOODFRIDAY L.NCECPS1,KABANGHAM 
261.NKIRANE EESTHER .SB.EDCPS,AKPORO-SOGHOF 
262.BARIKA SAMUELB.SCCPS1, KABANGHAM 
263.NUBANI LEELEE .S.B.EDCPS2,SIIM 
264.KPANU GIFT ZORBARINCECPS2,SIIF 
265.NKINANEE REJOICE LEKPUGIHNDCPS2,LUUSUE-SOGHOF 
266.BLESSING ZIIWA GEORGEB.EDCPS,BIANUF 
267.NAMGBARA YIRA ALEDUMB.EDCPS2,SIIM 
268.MAALO PEACE NWIIKAB.SCCPS,NORKWIRIF 
269.DEEZIA ESTHERB.EDCPS1,UEGWEREBOUEF 
270.NWIBOR ABIGAIL LOVEDAYPGD(ED)CPS,LUEGBO-BEERIF 
271.ADAMUGBO MICHEAL NWIBARINCECPS2,ZAAKPONF 
272.NWIKO CHARLES .YNCECPS1, WIIYAAKARAM 
273.ZIIGBARA PRINCE BARIDAKANCESPS,BIONU-BANGHAM 
274.BARIDON MEEBARI CHRISTIANNCECPS,BEREM 
275.KIINE WAAKA TUABIAB.EDCPS,KEREKEN-BOUEF 
276.NWIKA FLORENCE .B.NCECPS,OPUOKOF 
277.HUMPHREY SOLOMONN.NCEMPS,LUBARAM 
278.NEENAA LEBARI JOAN .YNCEMPS,LUAWIIF 
279.DOEM NUKA MARGARETHNCESPS,BIONU-BAGHAF 
280.ATUDE LEDUM .AB.EDCPS2,GWARAF 
281.AGBAMI PATRICKB.EDCPS,BETEMM 
282.NWABUEZE NUBARIDOO .H.B.EDCPS2,WIIYAAKARAF 
283.MBALLEY CAROLINE MELUBARIB.A(ED)MPS1, GWARAF 
284.BRIGHT FAITH DORKAB.A(ED)CPS1,BAENF 
285.BAKOR BARIDILO VIVIANB.EDPS1, BORIF 
286.BAAH ISAACB.ED,TCIIMPS,KAANI-BABBEM 
287.EETE RUTHNCEMPS,KONO-BOUEF 
288.FRIDAY GOBARI SAMPSONNCECPS,KAPNORM 
289.NKUEDOKA FLORAB.EDCPS,LORREF 
290.NWINEKA KANEE PRINCESS .P.HNDMPS,EEKENF 
291.LIEH BARIPARA NGOZINCECPS2,ZAAKPONF 
292.SAMPSON BARISAKA .B.NCEMPS,LUAWIIF 
293.NNAA NEEDAM ANTHONYB.EDMPS,KPEANM 
294.LEKUE MENE MERCY NWIKIABEHNCEPS4,BORIF 
295.NAM BARINUANCECPS1,SOGHOM 
296.DAMBANI BARIZAAS I.C.NCEPS3, BORIF 
297.TOMBA MEEYIMA GIFTHNDPS2, BORIM 
298.MBERE GEOFFERY SOLIALNCECPS,LUEGBO-BEERIM 
299.YOR-OOH MONDAY KPORBUNCECPS,OPUOKOM 
300.NWIKPO GIFT TYGERB.EDCPS2,ZAAKPONF 
301.BARINAABAA CHARITY GIOBOMB.EDPS2,BORIF 
302.DORNU KENULENCECPS1, BAENF 
303.ABEL GOBARI GODWINNCEMPS,LUBARAM 
304.COXSON FEMEA BEAUTYNCESPS,BIONU-BANGHAF 
305.FAVOUR WAAKA SULENCEMPS2,KAANIF 
306.ZORBARI NNAANCEMPS 2,KAANIF 
307.FAMMAA DORCAS KORNEBARINCECPS2,SIIF 
308.LUCKY SORBARISERE MARVISB.EDPS2,BORIF 
309.BARINUA NAMNCECPS2,SOGHOM 
310.ADOOBE NUADUM GIFTHNDCPS1,UEGWERE-BOUEF 
311.NDAKOR TEMPLE SUKANCECPS,YAEM 
312.KIRIBEATE LEDISI PRETTYNCECPS2,SIIF 
313.AMBROSE KPUEIKPA GLADYSNCECPS,KPONGF 
314.ZITE FRANKNCECPS,KERE-BAGHAM 
315.KABAARI VICTOR DUMLESINCECPS2,LUEKUM 
316.KOTO LESIWA NAGBARAHNDPS2,BORIF 
317.GBARABANI MERCY IMUETGIICPS,NORKWIRI-BOUEF 
318.MEESUABARI NGIITO HOPENCECPS2,SOGHOF 
319.GOTEH TEEDU DORNUBARINCEPS4, BORIM 
320.BALE TRESSURE LEBUBARIB.EDPS1, BORIF 
321.ELOMENE DORKA QUEENETHHNDCPS1,BAENF 
322.IPENU BARIMIA CLEMENTPGDE,B.SCCPS2,BANEM 
323.ALOOLE TOESAE NKPORDEENCECPS,TEKA-SOGHOM 
324.TOR-UE GOODLUCKPGDECPS,LORREM 
325.KIANAAGBO SORBARIB.EDCPS,KAAF 
326.IGIA LEWIS NNAANCECPS,BETEMM 
327.KARIKPO GLORY ZORBARIB.SCCPS1,BAENF 
328.ALOBU VINCENT DOGHONAYIAB.SC(ED)CPS2,LUUSUE-SOGHOM 
329.IGBEGHE JUSTINA MEELUBARIB.SCCPS,BETEMF 
330.MENE FLORENCE LESIHNDCPS,LUEBEF 
331.NNAA MERCY DUMKAB.EDMPS,KONO-BOUEF 
332.BARIDAM NWIBANA BUDDYB.EDCPS,LUMENEM 
333.NWIGANANULE KING MUEKARAB.TECHMPS,KAANI-BABBEM 
334.SUNDAY BARILEDUM BENJAMINNCECPS,KPONGM 
335.NWIERE YIIBARINCECPS1, KPEANM 
336.BARINEKA BABEPB.EDCPS,LUMENEM 
337.KOO DUMALE DUMALEB.EDCPS,SEME,LUEKUF 
338.EDAMKUE PRISCILLIAB.EDCPS,LUMENEF 
339.AMBROSE LETAM MUEKARAB.SCCPS,KPONGF 
340.COXSON GOBARIPGDCPS,BUNU,BANGHAM 
341.AZIA FEGEMACPS,KPONGM 
342.JOHNSON NEEBARI NWIDUMB.EDSPS,BIONU-BANGHAM 
343.BENSON GBARAKANCECPS2,SOGHOM 
344.BENEE LENYIE PROGRESSHNDCPS,LUEBEF 
345.GBARANEH KPUGHIKA VERAB.A(ED)MPS,LUAWIIF 
346.NWILEBARI LEDUM JANENCEPS1,BORIF 
347.MANSON KPADUA CHRISTIANB.EDCPS,NYOWIIM 
348.PYABGARA RITA LENEEHNDMPS,BEERIF 
349.NWIKA PEACENCEMPS,BUANF 
350.HAPPINESS PRINCE AKEEREBARINCECPS2,ZAAKPONF 
351.DEEBARI BARISI GIDEONNCECPS,LUEGBO-BEERIF 
352.KINGDOM BARIKOR DEBORAHNCECPS,PUEF 
353.GILBERT MANNA NWILUKAHNDCPS2, WIIYAAKARAF 
354.MONDAY SORGHOBAANCECPS,AKPORO-SOGHOM 
355.DEELE FOUNDATION BELEB.SC (ED)CPS,LUEBEM 
356.NTANEE DOCTORB.SC(ED)CPS1,SOGHOM 
357.JOSEPH ZORBARI NEEDAMNCECPS,KEREKEN-BOUEF 
358.TANAM GLORY NWIWUGAB.EDCPS,OPUOKOF 
359.AKEE STEPHENNCECPS,BETEMM 
360.LEKIA HAPPINESS L.NCEMPS,BUANF 
361.RUTH LEKIA KAELENCECPS,LUEREF 
362.WISDOM CHETACHI BLESSINGNCEPS1,BORIF 
363.GBOMAA LEDORNUBARINCECPS,LUEREF 
364.BARILE JOSEPH BARIDOOSIANCECPS1,BANEF 
365.AKIIKA BEAUTY LEMEANCECPS,BETEMF 
366.NKE-EE MEESUA DANIELB.EDCPS,KPONGM 
367.NWIANAH PRINCESS NUEEBUB.EDCPS,WIIKUEF 
368.PIGIYOR GLORY LEKARANCECPS2,BAENF 
369.ALADARE MAYOWA PEACEB.EDMPS 1, GWARAF 
370.NEEKA ESTHER NEENAABARIHNDCPS,BIANUFON CHAIRMAN ’SLIST(25)
371.DICKSON BENJAMIN .N.NCECPS,KAPNORM 
372.KONEDAM KALENEBARINCECPS,AGBANI-LUEKUM 
373.EBENEZER BARIBE BENJAMINNCEHNDCPS,NYOWII,LUEKUM 
374.BARIKPOA-DICK MARGARET TORKAB.SC(ED)CPS,LUEREF 
375.DIKE GBARATEEB.EDCPS,GUREF 
376.DEELE BARIAGARA SOPHIAB.SC(ED)MPS,UEGWERE,BO-UEF 
377.NDINEE NIABARIB.SC(ED)CPS,TEKA-SOGHOM 
378.ADAMGBARA EZEKIEL AUGUSTINENCECPS,NORKWIRI,BOUEM 
379.DUM BETTY LEDORHNDMPS,BUANF 
380.NKWAGHA BALENCECPS2,TAABAAM 
381.NEEBARI CHARITYNCEMPS,KORF 
382.ALISON KENUKIB.EDMPS1,KAANIF 
383.ABEL SUKA BRIGHTB.SC (ED)CPS,KAAM 
384.JOHN BARIKPEGU DORCASNCECPS,GUREF 
385.BEKURU LEMUE B.HNDCPS,SIIM 
386.NWIFAMAH BARINEKAHNDCPS1,KPEANF 
387.LETEN DEEZIANCEPS4,BORIF 
388.BAADOM LETON J.B.AMPS,LUAWIIM 
389.NWAKO EEDEE BRIGHTNCECPS1,WIIYAAKARAM 
390.NBAKPONE BLESSING BARIKAB.EDMPS,KORF 
391.ADOOKORN FORTUNE K.B.SCMPS,EEKENM 
392.BARILEDUM KABARINCEPS4, BORIM 
393.NEEKA OKORI M.NCECPS2,BANEM 
394.NWIDAG PRINCE MENENCECPS,TEENAMAM 
395.TAABERE GOTEH B.B.EDCPS,TEKA-SOGHOM 
396.PAUL AWUNEEB.SCCPS,TEKA-SOGHOM 
397.NWIADOR NEEKABARIB.EDCPS,WIIKUEF 
398.BIAWO  MERCYNCECPS2,ZAAKPONF 
399.GAWUAGIFTB.EDCPS2,LUEKUF 
400.NUEBI ANTHONIA SUKABARIHNDPS4, BORIF 

TAI LGA

S/NNAMEQUALIFICATIONSCHOOL/COMMUNITYGENDERREMARKS
1.Timothy BarryNCEMPS, BunuM 
2.Bilo Bekene MartinetHNDMPS, BunuM 
3.Oodee Barisi PreciousDiplomaPS, KpiteM 
4.Nporomue Burabari JulietBAEDPS, KpiteF 
5.Ndor Charles DinikpaB.SCPS2,NonwaM 
6.Ngbei Barizaa MonicaB.SCMPS,HoroTaiF 
7.Deedam BaritordumHNDMPS2,KoromaM 
8.Nkpee Baridamne TrustB.Sc(PolSci.)PS2,NonwaM 
9.Leba DavidBEDPS,BotemM 
10.Nwiado LeyiraNCEPS,BotemM 
11.Kitee Sani Samuel L.B.SCPS,BotemM 
12.Ikpe FelixBEDMPS, BunuM 
13.Emmanuel Gideon NukaB.SCEdPS1,NonwaM 
14.Yegere FeliciaB.SCSPS,Nonwa-UedumeM 
15.Uebara Bariagara EvansB.SCPS1,NonwaM 
16.Akue ComfortBEDSPS,Nonwa-UedumeF 
17.Nkakue EuniceBEDPS,KpiteF 
18.Gbarawii Bue Densibari HopeBEDPS,KpiteF 
19.Agbozi BaritornuNCESS,UekenF 
20.Kpoaere Prosper PeaceNCESPS,GbamF 
21.Godam Charles TeedumNCEMPS, SimeM 
22.Kelvin Patience DomaleHNDPS2, NonwaF 
23.Nnene BlessingNCESPS,NONWA-UEDEMEF 
24.Gbarabule HartNCESPS,NONWA-UEDEMEM 
25.Kpininwa SundayBAMPS,Ban-GoiM 
26.Kana Yimanu SebanB.EngMPS,Ban-GoiF 
27.Kpagane LekaB.SCMPS1,KoromaF 
28.Digbara Kawah DumB.SCEdMPS,BunuF 
29.Mbee HelenB.SCEdMPS,BunuF 
30.Digbara Faith YirahBEDMPS,BunuF 
31.Eenwii Barisuka GloryHNDSS,UekenF 
32.Sam Nubari UebariB.SCMPS,KporghorM 
33.Piawah Baridamue ConfidenceBAEdPS,BotemM 
34.Ayii Saturday NwileM.EDPS1, NonwaM 
35.Nene LetambariB.SCSS,BoroobaraM 
36.Nangi John BaridedumHNDPS1,NonwaM 
37.Eene Friday JuniorHNDPS2,NonwaM 
38.Nteptep BeneditHNDPS,KpiteM 
39.Dumbari Oluchi FavourNCEMPS,KorokoroF 
40.Ebenezer Original NeewaPGDEPS2, NonwaF 
41.Diginee Baridakara BlessingHNDPS1,NonwaF 
42.Werelo Clement NsigaBEDPS1,NonwaM 
43.Friday-Nne BarisukaB.SCPS1,NonwaF 
44.Mbeka Innocent GodspowerHNDPS1,NonwaM 
45.Oliver Sunebari MondayB.TechPS, KpiteF 
46.Kue Constance BariwereB.SCCPS1,KiraF 
47.Christian Dornubari ClementB.SCMPS, SimeM 
48.Korda Nwine lkpegeB.SCMPS,SimeM 
49.Deekor BlessingNCEPS2, NonwaF 
50.Ngbone AkpobariB.SCSS,BOROBARAM 
51.Nkpee LekieNCEPS2, NonwaM 
52.Christian Pius NkuaB.EdCPS2,KiraM 
53.Bitrus Nwabari .N.NCESS,Ueken,TaiF 
54.Kende Nornu .P.B.SCSS,BOROBARAF 
55.Namene AugustinaNCESS,BOROBARAF 
56.Daabolokpe NobleNCEMPS,Ban-GoiM 
57.Abel Barisitan .B.NCEPS,Gbene-UeM 
58.Zabbey Fidelia SanyieNCESPS,Nonwa–UedemeF 
59.Dike Friday NkpeeB.EDMPS,KporghorF 
60.Gbaraka Neghe .F.NCEMPS,Bunu,TaiF 
61.Tambari  BarigbiyinaHNDMPS,Bunu,TaiM 
62.Nkayi VictoryHNDSPS,NONWA-UEDEMEF 
63.Nwibari Werelobari Loveth –BatuboNCEPS2, NonwaF 
64.Sampson GodswillB.EDPS, KpiteM 
65.Nplene ComfortHNDSPS,GbamF 
66.Nsenwii Namene SenatorONDPS,KpiteM 
67.Bira Ngbiadene LuckyB.EDMPS, BunuM 
68.Barida AkpueNCEMPS2,KoromaM 
69.PromiseNbuNDCPS,GioM 
70.Nkua Adonu SuanuB.SCPS2,NonwaM 
71.Nbeedee Princewill BarinuazorB.SCSS,UekenM 
72.Bakordo Dorbere .F.NCEMPS,Horo,TaiM 
73.Pep KornebariB.SCMPS,Korokoro,TaiM 
74.Edwin Frank BarisuaHNDSPS,NONWA-UEDEMEM 
75.Kpopie Banile .C.NCESPS,NONWA-UEDEMEF 
76.Nwimene Dumdesi NkaraHNDCPS,GioF 
77.Ndiine Sunday Nyor-ueNCEPS2, NonwaM 
78.Nkuenee Baikpe .E.B.EDCPS,Gio, TaiM 
79.Waamana Justina NkerewaNCEMPS,SimeF 
80.Ndine Suoka GrowthNCEMPS1,KoromaM 
81.Nbugere LetamB.SCMPS,NonwaM 
82.Needam WisdomB.SCMPS, Kporghor,TaiF 
83.Ndonake Henry .B.B.SCMPS,KorokoroM 
84.Nkpordeewa KingsleyB.SCMPS,Bunu,TaiM 
85.Mbaayon Sunday RosemaryNCEPS,KpiteF 
86.Akekue Kenneth BenjaminB.TechPS, KpiteM 
87.Court NekaB.SCSS,BOROBARAM 
88.Nnah Rosemary AabeNCEMPS, SimeF 
89.Godwin BarisuaONDPS2,NonwaM 
90.Ngbor Blessing NwileNCEPS,KpiteF 
91.Samuel Ene NegbaraneB.EDMPS,Bunu,TaiF 
92.Sunday Evidence TornorwaB.EDMPS,Bunu,Taim 
93.Francis Bridget BariseredumB.EDMPS,SimeF 
94.Ndee Baridedum JosiahNCEMPS,Bunu,TaiM 
95.Nsiliki SaturdayB.EDSS,Ueken,TaiM 
96.Nnyam BarineB.SC(ED)PS2,NonwaF 
97.Nathaniel Dornubari BenedictB.SCSS,UekenM 
98.Nkporo Peace BariagaraB.EDSPS,GbamF 
99.Nsibari Faith SorlebabariB.EDPS,KpiteF 
100.Friday AkeekueB.SCEDCPS2, KiraM 
101.Peter Wilson BarinetamM.SCCPS1, KiraM 
102.Bere Barisua NwahB.EDSPS,NONWA-UEDEMEF 
103.Deenwa Mary NkaborNCEMPSBan-GoiF 
104.Gbarabulee ConstanceB.SC(ED)MPS, KporghorF 
105.Ndike BatanubaniB.SCPS,BotemF 
106.Atturonye Queen AdammaHNDMPS2,KoromaF 
107.Nsaa Monday NgboHNDSPS,GbamM 
108.Noorbere Goodluck FiancaHNDSPS,GbamM 
109.Ntene Monday EmuB.SCCPS2, NonwaM 
110.Ngbar Williams SundayB.SC(ED)MPS, NonwaM 
111.KikaHenry BarieneB.SCMathematicsPS, BotemM 
112.Ndeedua Tombai ChinyereBA(ED)PS2,NonwaM 
113.Onyiah Tornebari G.HNDMPS, BunuM 
114.Njorninwi Rowland LegazuB.EDPS,KpiteM 
115.Nsam TimothyB.SCPS2,NonwaM 
116.Stephen Pia BurabariB.EDSPS,NONWA-UEDEMEF 
117.Igiima Dumka PeaceNCEPS1,Nonwa,TaiF 
118.Waagbaa BariyiraB.SCSPS,GbamF 
119.Deboh Dii CleverHNDMPSBunuM 
120.Wisdom Gloria SunebariNCESS,UekenFRetired
121.Ndone Mary BekeNCESS,UekenF 
122.Nkawa RoseTC2MPS BunuF 
123.Nowe Bariya .N.NCESS,BOROBARAF 
124.John LedumNCECPS1,Kira,TaiM 
125.Goddy LeturaNCESPS,NONWA-UEDEMEF 
126.Dimkpa MissionHNDSPS,GbamF 
127.Gura Daada BeautyNCEMPS,Ban-GoiF 
128.Agwa BarileeloNCECPS1, KiraF 
129.Akesi Grace NnaNCEPS,BotemF 
130.Neowal BarisiB.SCPS,Kpite,TaiF 
131.Ibilo AkpobaraB(ED)PS, KpiteM 
132.Yeghene SamuelHNDSS,UekenM 
133.Sunday BarikpueB(ED)PS,KpiteF 
134.Ndorbere Baribe FrancisB.SC(ED)SPS,GbamM 
135.Ndeedua AsenyiebariHNDSPS,Nonwa,UedumeM 
136.Hawkins ZorbariHNDPS, KpiteM 
137.Ngbor Lesor QueentonBA(HMS)PS, KpiteF 
138.Uebari Charles BarisuaMEMPS1, KoromaM 
139.Igwe Ruta ChimandaHNDPS, KpiteF 
140.Kabari Peba LuciousB.SCMPSBunu,TaiM 
141.Yaalo Joseph BarisuanudoB.EDSS,BOROBARAM 
142.Nvaate Aturaye SaturdayB.EDSS,BorobaraM 
143.Agboto Agboto BaridoB.SCPS, BotemM 
144.Akezi SundayB.EDPS,BotemM 
145.Kagbara Debeke JosephHNDMPS,SimeM 
146.Job FortuneNCESPS,NONWA-UEDEMEM 
147.Goah Godfrey BarineONDSPS,NONWA-UEDEMEM 
148.Akpalaa SuzanB.SCSS,BOROBARAF 
149.Deemor BarileeB(ED)CPS1,KiraF 
150.Tanee KenuleB(ED)MPS, SimeF 
151.Kanam Faith BankaB(ED)MPS,Ban-GoiM 
152.Nbia Wilson NkasuHNDMPS,Bunu,TaiM 
153.Alex Saro BrownB(ED)MPS,SimeM 
154.Mbakpo TambariHNDPS,KpiteF 
155.Torle Helen BirahB(ED)English StudiesSPS,UekenF 
156.Nkeetam CletusBA(ED)PS, KpiteM 
157.Kinanee EuniceB(ED)PS, KpiteF 
158.Tambari DumadeB.EDMPS1,KoromaF 
159.Agbadam SorbariB.SCPS,KpiteF 
160.Agbozi BurabariB.SCSS,UekenM 
161.Peue LedorB.SCCPS2, KiraF 
162.Nzor-zor BarineNCESS,UekenM 
163.Nathaniel Isaac BarinedamB.ASS,UekenM 
164.Monday Joy BarisiONDSPS,NONWA-UEDEMEF 
165.Micah Lekia LilianNCEMPS,KorokoroF 
166.Agbarator SuanuNCEPS,Gbene-UeM 
167.Nzia Stella LenuB.EDSPS,GbamF 
168.Ndigbonie Lekue Good CallHNDSPS,GbamF 
169.Fombor Npienia BridgetB.EDMPS, KporghorF 
170.N-epba Nwi-ekpigB.EDMPS, BunuM 
171.Ndorne TuanuVeraB.EDMPS, BunuF 
172.Sunday LydiaNCESPS,NONWA-UEDEMEF 
173.Nsane Barinua KingsleyB.AMPS, SimeM 
174.Billo Samstar ChristianHNDMPS,BunuF 
175.David Rock NdorB.SCCPS,GioM 
176.Numgbi Leko NathanielB.SCEDPS2,NonwaM 
177.Nsalili LebeteB.EDPS, BotemM 
178.Nnyam Batambari BeteHNDPS 2,NonwaF 
179.Barinwa InnocentB.SCPS2, NonwaM 
180.Mbee NseB.EDMPS,BunuM 
181.Nyanga Alison BarinakerenePGDEPS2, NonwaM 
182.Nsoo Lekia PrettyB.EDMPS,BunuF 
183.Yeghe-Nkah DaughterNCECPS2, KIRAM 
184.Goda FeliciaPGDEMPS,SimeF 
185.Ndoni Ndiigbo BrotherB.SCMPS, SimeM 
186.Ebere HopeNCEMPS,KorokoroF 
187.Nkuru ZinabariBACPS,GioF 
188.Nyoo Nleele MosesB.EDMPS,SimeM 
189.Akekue Etido TambariHNDPS,Kpite,TaiF 
190.Apine BarisuaHNDPS,Kpite,TaiF 
191.Npiaza Precious BaribeNDCPS,GioM 
192.Apine Mene RaymondHNDPS,Kpite,TaiM 
193.Togo Ere FaithNCEPS,Kpite,TaiF 
194.George Tambari PoromaWASCMPS, SimeM 
195.Elijah KennethWAECSPS,GbamM 
196.Nyegere Lucky MiracleWASCMPS, BunuF 
197.Nyor Esther Ue-lebaiWASCPS1,Nonwa,TaiF 
198.Akee Akpo bariWASCPS2,NonwaF 
199.Thompson StephenSSCECPS,Gio, TaiM 
200.Oep-nedua T. NenubariSSCEPS,Kpite,TaiF 

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