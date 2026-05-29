Chief Lesi Maol Charges Newly Recruited KAGOTE Teachers To Serve Ogoniland With Dedication
By Dormene Mbea
The President of KAGOTE and Chief Executive Officer of Giolee Global Resources Ltd, Chief Lesi Maol, has urged newly recruited teachers under the KAGOTE Educational Intervention Programme to serve Ogoniland with commitment, dedication and a strong sense of responsibility.
Maol gave the charge following the release of the list of successful candidates by the KAGOTE Educational Committee on Friday, May 29, 2026.
The committee, chaired by Bodo Kaka-Addo, released the names of 1,000 graduate volunteers and retired teachers recruited to address the shortage of teachers in public primary schools across Ogoniland.
The recruited teachers were drawn from Khana, Gokana, Tai and Eleme Local Government Areas and posted across the four Ogoni local government areas based strictly on merit and excellence.
In a statement made available to journalists, the committee explained that the intervention programme was designed to provide temporary support to public schools grappling with inadequate teaching personnel in various Ogoni communities.
Reacting to the development, Chief Maol expressed satisfaction with the recruitment process and commended members of the committee for their efforts towards improving educational standards in the region.
He advised the successful candidates to regard their engagement as an opportunity to contribute meaningfully to the growth and future of Ogoniland through quality education.
According to him, “The successful candidates should see this engagement as an opportunity to serve their fatherland and also put in their best to ensure that our children receive the best education possible because an educated child can transform society and make Ogoni better.”
He added that among the pupils in public schools today are future leaders, governors, presidents, lawmakers, lawyers, engineers, scientists and captains of industry who would one day shape the destiny of society.
Chief Maol expressed optimism that the intervention would help strengthen the quality of learning in public schools and complement efforts aimed at repositioning the education sector in Ogoniland.
ELEME LGA
|S/N
|NAME
|QUALIFICATION
|SCHOOL/ COMMUNITY
|GENDER
|REMARKS
|1.
|Chutte Igwe Friday
|NCE
|SPS Eteo
|M
|Retired Ps Teacher
|2.
|Nwafor Alex Jima Jima Kasemi
|HND
|SS1,Ogale
|M
|3.
|Obelle Constance
|HND
|SS, Alode
|F
|4.
|Katttey Ejire Charity
|ND
|SPS, Aleto
|F
|5.
|Osaro Mercy
|HND
|SPS1Alesa
|F
|6.
|Mube Moses Obele
|BA
|SS1,Agbonchia
|M
|7.
|Kika Obelle Patience
|NCE
|SPS, Eteo
|F
|8.
|Nwangwa Nne Comfort
|B.SC
|SPS, Aleto
|F
|9.
|Kattey Beatrice Barido
|ND
|SS, Alode
|F
|10.
|Saloka James J.E
|HND
|SS2,Agbonchia
|F
|11.
|Obelle Nwachi Lilian
|B.SC(ed)
|SS1,Agbonchia
|F
|12.
|Nwogu Keneth Mary
|HND
|SS1, Agbonchia
|F
|13.
|Obari Ndowa Alfred
|B(ed)
|SS1,Ogale
|M
|14.
|Ekiye Comfort
|HND
|SS2,Ogale
|F
|15.
|Obe Christiana Deborah
|B(ed)
|SPS, Eteo
|F
|16.
|Osaro Hope Lewa
|ND (HealthTech)
|SS1,Ogale
|F
|17.
|Wuwuobe Agnes
|HND
|SPS2,Alesa
|F
|18.
|Kattey Gbute Margereth
|HND
|SS,ALODE
|F
|19.
|Ndo Eppie Blessing
|HND
|SPS2,Alesa
|F
|20.
|Ollolor Confidence
|B.SC(ed)
|SPS, Eteo
|F
|21.
|Obe Constance
|B.Arts
|SPS2,Alesa
|F
|22.
|Onungweonwi Maureen
|B.Ed
|SPS, Eteo
|F
|23.
|Menegbo Levigha Bridget
|PGD,Law
|SPS, Eteo
|F
|24.
|Nwolu Juliana
|B.Sc
|SPS1,Alesa
|F
|25.
|Ngorsaro Michael Chika
|B.Sc
|SPS1,Akpajo
|F
|26.
|Alesi Beatrice Obelendo
|HND
|SPS1,Akpajo
|F
|27.
|Patta Charity Obianuju
|B.Ed
|SS1,Ogale
|F
|28.
|Aken Sunny Phoebe
|B.Ed
|SS1,Ogale
|F
|29.
|Obenwaka Afiarunobari
|Msc
|SPS, Okerewa, Aleto
|F
|30.
|Kegedibe Hope Friday
|NCE
|SS2, Agbonchia
|F
|31.
|Olukabbey-Wai Okakaobari Blessing
|B.SC
|SPS2, Alesa
|F
|32.
|Nwafor Grace Chanyaa
|HND
|SS1,Ogale
|F
|33.
|Mbie Helen Obe
|HND
|SS1,Ogale
|F
|34.
|Nwolu Mercy Princess
|B. Tech
|SS1,Ogale
|F
|35.
|Gomba Abigail Osaroedee
|B. Ed
|SS1,Agbonchia
|F
|36.
|John Jike Stelea. N
|HND
|SS2,Agbonchia
|F
|37.
|Koida Perpetual Mmade
|B. Tech
|SS2, Agbonchia
|F
|38.
|Kpenu Ethel
|B. Ed
|SS2,Ogale
|F
|39.
|Awalah Obele Perpetual
|HND
|SS2,Ogale
|F
|40.
|Obele Esther
|NCE
|SS2, Agbonchia
|F
|41.
|Naabaa Barivule
|NCE
|SS1, Agbonchia
|F
|42.
|Ollornwi Oluchi
|HND
|SPS,Okerewa-Aleto
|F
|43.
|Ememobong James Ibup
|NCE
|SPS, Aleto
|F
|44.
|Nwidag Blessing Donubari
|B.SC
|UPE, Alode
|F
|45.
|Ezekiel Alice Obaridomuru
|NCE
|SPS1, Alesa
|F
|46.
|Ollornwi O. Favour Emmanuel
|HND
|SPS, Eteo
|F
|47.
|Zorbe Leranubari
|B.SC
|SS1, Ogale
|M
|48.
|Obele-Ekee Peace Yeyemba
|HND
|SS, ALODE
|F
|49.
|Saka Nwolu Alice
|B.SC
|SS2, Agbonchia
|F
|50.
|Igwe Tete Nwator
|HND
|SS2, Ogale
|M
|51.
|Bajor Nkajima Rose
|B.SC
|SS1, Ogale
|F
|52.
|Olisa Onyiye John
|HND
|SPS2, Alesa
|F
|53.
|Kamalu Roseune. A
|B.SC
|SS, Alode
|F
|54.
|Obodejor Grace D
|B.A
|SS, Alode
|F
|55.
|Akarangwe Comfort
|HND
|SS1,Ogale
|F
|56.
|Appah F. Happiness Osaroekaa
|NCE
|SPS, Eteo
|F
|57.
|Osaromkpe Gloria
|B.SC
|SPS1,Alesa
|F
|58.
|Nwafor Jessica. M.
|B.SC
|SS2, AGBETA- EBUBU
|F
|59.
|Edache Queen Ochidu
|NCE
|SPS, Okerewa-Aleto
|F
|60.
|Elechi Mbia Edna
|B.SC
|SPS, Okerewa-Aleto
|F
|61.
|Alesi Obarido Sunday
|NCE
|SS2, Agbonchia
|M
|62.
|Obey Favour Osila
|B.Tech
|SS1, Agbonchia
|F
|63.
|Kattey Ernest Oneneeobari
|B.SC
|UPE, Alode
|F
|64.
|Kattey Ernest Obarijima
|B.ED
|UPE, Alode
|F
|65.
|Viura Mercy
|NCE
|SS1, Ogale
|F
|66.
|Naakuu Barisitam
|B.ED
|SS1, Ogale
|F
|67.
|Wawa Osilagowa. G
|B.ED
|MPS, Ekara-onne
|F
|68.
|Mbaollor Catherine. O.
|B.ED(PGD)
|SPS2, Alesa
|F
|69.
|Chu Joyce
|B.Tech
|SS1, Ogale
|F
|70.
|Danwi Amos Okeke
|NCE
|SPS
|M
|71.
|Ngoke Obari Gloria
|HND
|UPE, Alode
|F
|72.
|Abbey Beatrice Aaron
|B.ED
|SS1, Ogale
|F
|73.
|Rex-Needom Wealth
|NCE
|SS1, Ogale
|F
|74.
|Obey Sylvia Ngozi
|PGD
|UPE, Alode
|F
|75.
|Alesi Queen Obarijima
|OND
|SS1, Agbonchia
|F
|76.
|Aforji Emmanuel Favour
|B.SC
|SPS1, AGBETA
|F
|77.
|Oluka Ezekiel. E. Katenya
|B.SC
|SPS1, Alesa
|F
|78.
|Okpa Mercy
|B.ED
|SS1, Agbonchia
|F
|79.
|Keenam Stephen
|B.A
|CPS, KenkoroEbubu
|M
|80.
|Appolos Happiness Eleora
|HND
|SPS2,Ogale
|F
|81.
|Aamene LeuyieKabari
|B.A Linguistics
|SPS1,Alesa
|M
|82.
|Chu Dada Alice
|WASC
|SS2,Agbonchia
|F
|83.
|Obe Ezekiel Promise
|HND
|SPS 2,Alesa
|M
|84.
|Olai Lucy Philip
|HND
|SPS1,Alesa-Eleme
|F
|85.
|Awianteete Owen Taoh
|B.SC(Admin& Comm.Edu)
|SPS1,AGBETA
|M
|86.
|Etor Amenyaobari
|HND
|SS2,AGBETA- EBUBU
|F
|87.
|Inordee Peace Barilabaa
|B(ed)
|SS2,Ogale
|F
|88.
|Leol Innocent Barinaatomkee
|B.SC Po/Sc.
|SS, Alode
|M
|89.
|Wisdom Patience
|NCE(credit)
|SS2,AGBETA- EBUBU
|F
|90.
|Princewill–Saka Mercy
|OND Accounting
|SS2,Agbonchia
|F
|91.
|Ambrose Esther
|HND
|SS1, Agbonchia
|F
|92.
|Okochi Favour Amabeobari
|B.SC
|SS,ALODE
|F
|93.
|Lenee Emmanuel
|B.SC (Fisheries & Aquatic Edu.)
|SS2,AGBETA- EBUBU
|M
|94.
|Ejire Nwolu Evelyn
|HND
|SS1,Agbonchia
|F
|95.
|Olakamba Olajumoke. O.
|NCE
|SS, Alode
|F
|96.
|Oluw Obarilesimi Isaiah
|HND
|UPE, Alode
|M
|97.
|Fine Barine Cheile
|B.SC
|SPS1,Akpajo
|F
|98.
|Deegbara –Stephen L. A.
|HND
|SPS 2,Akpajo
|F
|99.
|Nkporwii Ezekiel Grace
|PHD
|SS, Eyaa-Onne
|F
|100.
|John Peculiar Deeyor
|B.SC(ed)
|SS2, Agbonchia
|F
|101.
|OchenNyimenkaQueen
|B.SC
|SPS, Aleto
|F
|102.
|AsukpugiNwialunageSarah
|OND
|SPS2, Akpajo
|F
|103.
|NgochiudoAliceVictor
|HND Mass Comm.
|SPS2, Alesa
|F
|104.
|Nuage Barisi Jane
|B.SC
|SS2, Ogale
|F
|105.
|Joe Zordum Oolo
|B(ed)
|SPS1, Akpajo
|M
|106.
|Abbey Joy Promise
|B(ed)
|SPS2, AlesaEleme
|F
|107.
|Osarobele Nyimeobari G.
|B.SC Marketing
|SPS 1, Alesa
|F
|108.
|Olube Juliet Tubiar
|HND Banking/ Finance
|SS, Ebubu
|F
|109.
|Filima ElanebariL.
|B.SC (ed) Education
|SS1,Ogale
|F
|110.
|Johnson Beatrice O.
|HND
|SS, Ebubu
|F
|111.
|Akarangwe D. Obe
|HND
|SS1,Agbonchia
|F
|112.
|Yornamue E. Psaro
|B(ed)
|SPS, Aleto
|M
|113.
|Eppie Queen Dick
|B(ed)
|SPS2,Alesa
|F
|114.
|Monale Nuale Ruth
|OND
|SS2,Ogale
|F
|115.
|Ugwu Miracle O.
|B(ed)
|SS, Ebubu
|F
|116.
|Nwate Dumate Alagara
|B.SC
|SPS, Aleto
|M
|117.
|Ngeyai Godspower
|HND
|SS2, AGBETA- EBUBU
|M
|118.
|Chunwafor Blessing Ihuoma
|HND
|SPS, Okerewa-Aleto
|F
|119.
|Meme Joy
|NCE
|SPS, Eteo
|F
|120.
|James Nse Blessing
|B.SC
|SS1, Agbonchia
|F
|121.
|Nwankejii Yeye Sarah
|NCE
|SS2,Ogale
|F
|122.
|Chu Patience Nwakaji
|B.SC
|UPE, Alode
|F
|123.
|Oluka Gift Obarijima
|HND
|SPS, Aleto
|F
|124.
|Vita Dumka Lauretta
|BA
|SPS1,Akpajo
|F
|125.
|Otokoro Miro Godspower
|BSC Accountancy
|SS, Ebubu
|F
|126.
|Birra Favour Samuel
|NCE
|SS1, Ogale
|F
|127.
|NwakamaRose Ametutuobari
|BA
|SS1, Agbonchia
|F
|128.
|Goteh Catherine Lelesi
|HND
|SS, Ebubu
|F
|129.
|Gojor Alice
|NCE
|SS1, Agbonchia
|F
|130.
|Kenwi Evelyn Amarachi
|NCE
|SPS, Aleto
|F
|131.
|Osaroei Endurance
|B.SC(ED)
|UPE, Agbeta-Onne
|F
|132.
|Omah Chu Gloria Ododobari
|HND
|SPS1, AGBETA
|F
|133.
|Ochanya Anteyi Theresa
|B.ED
|SPS, Aleto
|F
|134.
|Chikere Obarido
|HND
|SPS2, Alesa
|F
|135.
|Otokoro Florence Godspower
|NCE
|SS, Ebubu
|F
|136.
|Odapne Godwin Wisdom
|B.ED
|SS, Ebubu, Eleme
|M
|137.
|Ikono Flora Ekong
|NCE
|SS, Ebubu
|F
|138.
|Akan Blessing Daniel
|WASC
|SS1, Agbonchia
|F
|139.
|Maxwell Precious Helen
|B.ED
|SS1, Agbonchia
|F
|140.
|Gbaraba Patience
|BSC(Ed)
|UPE, Alode
|F
|141.
|Nwafor Alex Priscilla
|HND
|SS, Alode
|F
|142.
|Asi-ol Faith Dinebari
|NCE
|SPS 1,AGBETA
|F
|143.
|Solomon Kinebari Koole
|B.ED
|UPE, Alode
|F
|144.
|Mission Barisua Faith
|B.SC
|SPS2, Akpajo
|F
|145.
|MbaEstherNwafor
|ND
|SPS, Aleto
|F
|146.
|AgomMweueseDorcas
|NCE
|SPS, Aleto
|F
|147.
|SakaNwoluVictoria
|B.SC
|SS2, Agbonchia
|F
|148.
|AbbeyjorNwandaMercy
|NCE
|SS2, Agbonchia
|F
|149.
|NoahNaomi
|NCE
|SS2, Agbonchia
|F
|150.
|BagshawOgechiRuth
|MSC
|SS1, Ogale
|F
|151.
|LenweeEbenezerBurabari
|B.ED
|SS2, AGBETA- EBUBU
|M
|152.
|AwalaOiGomba
|NCE
|SS2, Ogale
|M
|153.
|Thompson Salo Felicia Mgbechi
|HND
|SPS, Eteo
|F
|154.
|Olaka Margaret
|ND
|UPE, Alode
|F
|155.
|Isiekwe Roseline Awele
|PGDE
|SS2, Agbonchia
|F
|156.
|Lele Grace Baridoma
|B.ED
|SS1, Ogale
|F
|157.
|Bunavule Baridilo Mercy
|B.ED
|SS1, Agbonchia
|F
|158.
|Konee Vincent
|B.ED
|SS2, Ogale
|M
|159.
|Obo Mbiewa Kingsley
|B.SC
|SPS2, Akpajo
|F
|160.
|Emere David Ngofa
|HND
|SPS, Aleto
|M
|161.
|Zorbura Faith
|B.ED
|SS1,Ogale
|F
|162.
|Sunday Precious Baribefe
|B.SC
|SS2, AGBETA- EBUBU
|F
|163.
|Joshua Hope
|B.ED
|SPS1, Akpajo
|F
|164.
|Okpa Ochenya Deborah
|BA.ED
|UPE, Alode
|F
|165.
|Udoh Cletus Florence
|B.ED
|SPS, Aleto
|F
|166.
|Aliba Constance
|B.SCED
|SS, Ebubu
|F
|167.
|Jiji Hannah Nya
|B.SC
|SPS2, Alesa
|F
|168.
|Obonna Winfred
|B.SC
|SPS, Aleto
|F
|169.
|Osaro Victoria
|NCE
|UPE, Alode
|F
|170.
|Laaka Obaribelor Helen
|HND
|SPS1,AGBETA
|F
|171.
|Ngei Agba Nyimenka
|HND (CivilEng.)
|MPS, Ekara-Onne
|F
|172.
|Timothy-Mgbere Angela
|B.SC
|SPS1,Alesa
|F
|173.
|Lenen Leki
|B.ED
|SS2,Ogale
|F
|174.
|Kika Nyimenu Rosita
|MSC
|SPS, Aleto
|F
|175.
|Obe Blessing Samuel
|WASC
|SPS1, Alesa
|F
|176.
|Ollor Ajuri Peace
|B.Tech
|SS1, Agbonchia
|F
|177.
|Ibue Ememobon James
|NCE
|SPS, Aleto
|F
|178.
|Yor-ol Miriam. M.
|B.SC(Fisheries)
|SS2, Agbonchia
|F
|179.
|Olaka Ahie. O.
|B.Tech
|SS2, AGBETA- EBUBU
|F
|180.
|Kpakol, Gloria Barivule
|B(ed)
|SS1, Ogale
|F
|181.
|Laka Banduanen
|B.SC
|SS1, Ogale
|M
|182.
|Laka Justice Lekie
|NCE
|SS1, Ogale
|F
|183.
|Etor Obaridonee. D
|B(ed)
|SS, ALODE
|F
|184.
|Godswill Princess
|NCE
|SPS1, Alesa
|F
|185.
|Sampson Promise Alale
|HND
|SPS1, Akpajo
|M
|186.
|Kilsi Kpodilo Vurasi
|B(ed)
|MPS, Ekara-Onne
|F
|187.
|Alawa, Baribowe
|B.SC(ed)
|SS2, Ogale
|M
|188.
|Mimi Hamilton
|HND
|SPS, Aleto
|F
|189.
|Obaah Blessing
|NCE
|SS, Ebubu
|F
|190.
|Dorcas Nanee Monaue
|B.SC
|SS1, Ogale
|F
|191.
|Ododo-Obari Joy
|HND
|SS2,Ogale
|F
|192.
|Baritor Amadi Nyobaa
|HND
|SS, Eyaa
|F
|193.
|Kaa Ododo Sarah
|B.SC
|SPS, Aleto
|F
|194.
|Dabor Alice
|NCE
|SS, Eyaa,Onne
|F
|195.
|Oluka Ododo-Ubari Joy
|HND
|SS, Ebubu
|F
|196.
|Obah Beatrice
|HND
|SS, Ebubu
|F
|197.
|Osarollor Joseph. O.
|B.SC
|SS 2, Ogale
|F
|198.
|Osaro Rose
|HND
|SPS, Aleto
|F
|199.
|Hope Ollorma Saka
|NCE
|SPS2, Alesa
|F
|200.
|Visan Burabari
|B.ED(PE Studies)
|SPS, Aleto
|F
GOKANA LGA
|S/N
|NAME
|QUALIFICATION
|SCHOOL/COMMUNITY
|GENDER
|REMARKS
|1.
|MONDAY BARIBEFE .K.
|B.ED
|GPS4,B-DERE
|M
|2.
|NGAAGE BARIAALA .G.
|NCE
|GPS4, B-DERE
|M
|3.
|VITA BEATRICE
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|F
|4.
|KENWIN LEDIBABARI
|HND
|CPS3,BOMU
|M
|5.
|NBURA NWIEEKPIGI .D
|B.ED
|CPS2,LEWE
|F
|6.
|MAALO JOSEPH
|NCE
|BCPS2,BODO
|M
|7.
|MBAA LEVIGA FEGALO
|B.SC
|CPS2,BIARA
|F
|8.
|DEEKOR BARIBOR
|B.A
|BCPS2,BODO
|M
|9.
|BIRABIL FAITH SIRA
|B.ED
|CPS,NWEBIARA
|F
|10.
|TEGBE DINEBARI
|B.ED
|CPS3,BIARA
|M
|11.
|JOHN LEELO OODEE
|NCE
|MPS,BARAKO
|M
|12.
|BINAH BARIAYIMA .E
|B.SC
|MPS,BARAKO
|M
|13.
|OLLOR CHARITY
|HND
|TPS2,MOGHO
|F
|14.
|MENEGBO BARIDUMENE
|PGD
|TPS2,NWEOL
|M
|15.
|SILLLAA BARISITOM
|B.ED
|GPS3,B-DERE
|F
|16.
|DEEKIE LUCKY
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|M
|17.
|NDEEKOR TOMBARI
|B.ED
|TPS2,NWEOL
|F
|18.
|KPAKOL BARINAADAA
|B.ED
|BCPS2,BODO
|F
|19.
|GEORGE TORGIO
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|F
|20.
|SOGHO BURABARI
|B.SC
|CPS,BERA
|M
|21.
|MONDAY BARIDI
|B.SC
|BCPS2,BODO
|F
|22.
|KPONEDEE POPNWIN .L.
|B.SC
|CPS2,DEEYOR
|M
|23.
|KUMGBO KEABOBARI
|B.ED
|CPS,NWEBIARA
|M
|24.
|NAMON GIFT .N.
|B.ED
|MPS,K-DERE
|F
|25.
|MONOKPO ADAM .E.
|B.SC
|CPS2,YEGHE
|M
|26.
|SUNDAY JOYCE .K.
|B.SC
|CPS2,LEWE
|F
|27.
|NENEGBO BRIGHT ISREAL
|B.SC
|TPS2,NWEOL
|F
|28.
|KPEGEOL BARICE
|B.TECH
|CPS1,LEWE
|M
|29.
|NBOR CLAVA NEM-LE
|B.ED
|TPS2,NWEOL
|F
|30.
|KIE MOSES DUMKA
|B.ED
|CPS2,DEKEN
|F
|31.
|FRIDAY GIFT NORNUBARI
|BSC(AGRIC)
|GPS4,B-DERE
|F
|32.
|VINCENT BARIDILO
|BSC(ED)
|GPS2,B-DERE
|M
|33.
|NAAKPAA FELICITY B
|B(ED)ACCT.
|BCPS4,BODO
|F
|34.
|MONOKPO TEMEA HANSOM
|B.SC
|CPS3,DEEYOR
|M
|35.
|BARIBOR BARINAASA PIUS
|B.TECH
|CPS2,K-DERE
|M
|36.
|BARIBOR KINGSLEY BANULE
|B(ED)
|MPS,K-DERE
|M
|37.
|COXSON BEST BANDILO
|B.SC
|BCPS4,BODO
|F
|38.
|AKPO EDITH BARINEM
|BA(ED)
|CPS4,BOMU
|F
|39.
|TEE BARIZIGA MONDAY
|B(ED)
|CPS3,BIARA
|F
|40.
|KPENYIE MARY
|B.ED
|MPS,GIOKOO
|F
|41.
|GBOTO CASY
|B.ED
|CPS3,BIARA
|F
|42.
|TAOL BARIKUMA FAVOUR
|HND
|MPS,BARAKO
|F
|09033567512
|43.
|KPENU BLESSING BARIZAA
|B.SC(ED)
|BCPS3,BODO
|F
|44.
|KAGBARA VICTORY BLESSING
|HND
|CPS1,BIARA
|F
|45.
|POPNWIN GENTLE
|B.ED
|GPS4, B-DERE
|M
|46.
|KPONI BARISERE NUBARI
|BSCED
|TPS2,MOGHO
|F
|47.
|OWENYIE J. BARIVULE
|B.ED
|CPS1,DEKEN
|F
|48.
|BIEN INNOCENT GOODNEWS
|BSC.ED
|MPS1,BOMU
|M
|49.
|DILOSI ANTHONY KPOOBARI
|B.ED
|BCPS4,BODO
|F
|50.
|IYETU KADUTOR
|B.SCED
|GPS4, B-DERE
|F
|51.
|KERENWIN BARIDINEE JONATHAN
|B.ED
|CPS2,K-DERE
|F
|52.
|BURATA EUCHARIA ZIGANUBARI
|HND
|MPS,BARAKO
|F
|53.
|DAMABEL LETON
|B.SC
|CPS1,LEWE
|M
|54.
|BIIRA BARIBEFE
|B.ED
|GPS3, B-DERE
|M
|55.
|BIR GLORY LEKIE
|PGDE
|TPS1,MOGHO
|F
|56.
|NWIGHA BANIGO PATIENCE
|BSC
|MPS,MOGHO
|F
|57.
|NGIA KEREKERE BRIDGET
|B.ED
|GPS3, B-DERE
|F
|58.
|KOBANI EDWIN EELEDUM
|B.SC
|BCPS1,BODO
|M
|59.
|NUVOO BARIBOR GODWIN
|B.SC
|BCPS2,BODO
|M
|60.
|MANYIE LEBIA
|NCE(AGRICEDU)
|MPS,BERA
|F
|07012819407
|61.
|GIADOM JOSHUA BARIDILO
|B.ED
|CPS3,BIARA
|M
|62.
|OWENYIE VICTORIA KUMALE
|B.ED
|CPS2,DEKEN
|F
|63.
|KPAKOL NUA
|B.SC
|MPS,K-DERE
|F
|64.
|BAADOM BARIDI CONFIDENCE
|B.ED
|GPS1, B-DERE
|F
|65.
|VULASI FRANCIS B.
|B.SC
|GPS3,B-DERE
|M
|66.
|SATURDAY CHRISTIAN KANYONE
|B.ED
|TPS1,NWEOL
|F
|67.
|TURAA DUMADI
|B.ED
|CPS3,BIARA
|M
|68.
|IYEBEH TUDOR B.
|B.ED
|MPS,MOGHO
|F
|69.
|GBARAKONO NORNUBARI
|B.SC(ED)
|MPS,BERA
|M
|70.
|KOATE BARINAATOM KEE
|B.ED
|CPS3,DEEYOR
|F
|71.
|OKON ANIEFIOK. S.
|HND
|BCPS3,BODO
|M
|72.
|SILLAA BARIDOMA
|B.ED
|CPS2,B-DERE
|F
|73.
|OPBE TOMBARI
|B.ED
|CPS2, K-DERE
|M
|74.
|BONA PAUL VIGATE
|HND
|CPS2, BIARA
|M
|75.
|DEEKOR BARIDUDUUNE
|B.ED
|CPS1,BERA
|F
|76.
|KOKOO BARIDOR
|B.ED
|GPS1,B-DERE
|M
|77.
|GBIGA MENE MONDAY
|B.SC
|TPS2,NWEOL
|M
|78.
|KEERA BARIDA
|B.ED
|GPS2,B-DERE
|M
|79.
|ONUEGBE KELECHI REGINA
|B.SC/PGDE
|TPS2NWEOL
|F
|80.
|ZORAGAN MONDAY MARIA
|B.SC
|CPS1,BIARA
|F
|81.
|GBARAGOKANA ISAAC .E.
|B.ED
|GPS3, B-DERE
|M
|82.
|GBORO LENAATABABARI .C
|B.SC
|CPS,KPOR
|F
|83.
|KEESIOP BARIDA HOPE
|B.ED
|MPS,BERA
|F
|84.
|AKPO BARIDILO DORATHY
|B.SC
|CPS,KPOR
|F
|85.
|ZORMOGHO EPHRAIM
|B.ED
|MPS,GIOKOO
|M
|86.
|NADUGA LEVIGA LEVI
|B.SC
|TPS2,NWEOL
|M
|87.
|BUMA DUMBOR VIVIAN
|B.SC
|BCPS4,BODO
|F
|88.
|MATTHEW BARIDOMA DUMADI
|B.SC
|BCPS1,BODO
|M
|89.
|LEESI BARINE
|B.ED
|CPS3,DEEYOR
|F
|90.
|NDOM NUBARI
|B.ED
|CPS3,BIARA
|F
|91.
|KEDEI TORNUBARI .D
|B.ART
|BCPS2,BODO
|F
|92.
|KPEGEBON VICTOR
|B.ED
|CPS,KPOR
|M
|93.
|NDEEKOR BARIZAA
|B.SCED
|TPS2,NWEOL
|F
|94.
|DIIYOR ARON
|B.SC(ED)
|CPS,KPOR
|M
|95.
|DEEKOR PROMISE .B.
|B.SC
|GPS1,B-DERE
|M
|96.
|DILOSI BARIELNEM
|B.ED
|GPS3,B-DERE
|M
|97.
|DOBA CATHERINE
|B.ED
|MPS,BOMU
|F
|98.
|ADAGI MICHEAL .T.
|B.SC (ED)
|BCPS3,BODO
|M
|99.
|TEGBO D. BEEMENE
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|F
|0815462393
|100.
|MONDAY BARINAADAA
|B.ED
|CPS1,BERA
|M
|101.
|LENEN BARIGBOMA
|NCE
|GPS3, B-DERE
|F
|102.
|KPORMON AABE
|NCE
|CPS2, BIARA
|F
|103.
|OGBO MARIA TOMKA
|B.ED
|BCPS1,BODO
|F
|104.
|NAAGBOMA KPEGEVARE
|B.ED
|MPS,GIOKOO
|F
|105.
|VIAZOR VERONICA RIVKAH
|B.ED
|BCPS4,BODO
|F
|106.
|TOMII BARIZOGE LAWRENCE
|B.ED
|CPS2, BIARA
|M
|107.
|NWAADEE TAANADEBA SEBASTINE
|B.TECH
|GPS2,B-DERE
|M
|108.
|NBEDEE BARIDI BARIKUMA
|B.ED
|TPS1,MOGHO
|M
|109.
|BEMA BELBARI LIVINUS
|B.ED
|CPS,KPOR
|M
|110.
|DUESILEESI JULIET
|B.ED
|CPS2,BOMU
|111.
|NKIRINE LEDOGO BARIGBORTO
|B.SC
|MPS,YEGHE
|M
|112.
|KOROBARA POPNEN BURABARI
|B.SC
|MPS,BARAKO
|M
|113.
|MENEGBO KADILO ABEABARI
|B.SC
|TPS1,NWEOL
|M
|114.
|DEEKOR NWINBOR
|B.A.ED
|CPS2,K-DERE
|M
|115.
|GBARANEN BARIDILO
|B.ED
|CPS1,BERA
|F
|116.
|KPAKOL LEKIE
|B.ED
|CPS2,BERA
|F
|117.
|KOLI BARIBUMA BLESSING
|B.SCED
|BCPS3,BODO
|M
|118.
|MEETING DUMADI
|HND
|CPS,NWEBIARA
|M
|119.
|ZORMAA TOOTO BARIGBOMA
|B.SC
|CPS1,K-DERE
|M
|120.
|DUBIA BEALEEMABARE SOLOMON
|B.A.DIVINITY B.A
|BCPS2,BODO
|M
|121.
|BANI CONSTANCE B.
|NCE
|CPS,BOGHOR
|M
|122.
|GBIDUM BARINEM KPEGEDIBA
|B.SC
|CPS2,LEWE
|M
|123.
|SILOBE KEESI-OP JANET
|BSC
|TPS2,MOGHO
|F
|124.
|SIBEATE GOODDAY
|B.TECH
|TPS2,MOGHO
|M
|125.
|NBOR ANTHONIA LEEKA
|B.ED
|CPS2,BIARA
|F
|126.
|KEMGBARA BARINYIMABU
|B.ED,MSC
|CPS2,K-DERE
|M
|127.
|NATHANIEL STEPHEN
|NCE
|MPS,YEGHE
|M
|128.
|SIBE BARIDI
|B.ED
|CPS2,K-DERE
|F
|129.
|NAADUBON BARIKPENAM
|B.SC(ED)
|CPS1,YEGHE
|F
|130.
|KUMA TORBARI
|B.SC
|GPS1,B-DERE
|F
|131.
|BANNIGA BARINEM .P
|B.ED
|BCPS4,BODO
|F
|132.
|ZORBE LEERANUBARI
|B.SC
|GPS3,B-DERE
|M
|133.
|BODO BARIYE EUGENE
|B.A(ED)
|MPS,GBE
|M
|134.
|NDOR BURABARI SISTER
|B.ED
|GPS1, B-DERE
|F
|135.
|NZOR BARIDUANEN
|B.ED
|TPS1,MOGHO
|M
|136.
|NBE-DEE BARIDI .B.
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|F
|137.
|KPURUGBARA BARIKUMA
|HND
|GPS2, B-DERE
|M
|138.
|AKERE PROMISE
|B.SC
|BCPS1,BODO
|M
|139.
|GOH MARIA
|HND
|BCPS4,BODO
|F
|RETIRED TEACHER
|140.
|ANAAEH IGNATIUS B.
|B.A(ED)
|BCPS3,BODO
|M
|141.
|VINEE JEOBARRY .S.
|B.ED
|BCPS1,BODOCITY
|M
|142.
|TENALO GRACE SIRAH
|B.ED
|GPS2,B-DERE
|F
|143.
|KANEN GLORIA BARIDILO
|B.ED
|CPS,KPOR
|F
|144.
|NBE-DEE BARINEDUM
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|M
|145.
|SATURDAY CECILIA
|B.ED
|MPS,BARAKO
|F
|146.
|ZAABEL BURABARI
|B.ED
|MPS,K-DERE
|F
|147.
|GIADOM NAABOR PIUS
|B.ED
|CPS2,BIARA
|F
|148.
|SOOH BARIELANEM
|B.SC
|GPS3,B-DERE
|F
|149.
|BAAKEL BURABARI .H.
|B.ED
|MPS,BERA
|F
|150.
|KOOTU, BARINAADA .C.
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|F
|151.
|ZORANEN SANDRA SATURDAY
|B.SC(ED)
|CPS3,DEEYOR
|F
|152.
|ZORANEN SATURDAY
|B.SC
|CPS2,DEEYOR
|M
|153.
|FEELO WISDOM BARITON
|HND
|CPS1,YEGHE
|M
|154.
|BOOGBA BARISITOM .R.
|B.SC (ED)
|TPS2,NWEOL
|F
|155.
|BAKPO BARINULE .G.
|B.ED
|CPS3, BIARA
|M
|156.
|SIBEATE KANGI
|B.ED
|MPS,GBE
|M
|157.
|TAALOO CLEMENT .G.
|B.SC
|CPS,KPOR
|M
|158.
|UEDUME KA-ERE .C.
|B.SC
|GPS1,B-DERE
|F
|159.
|LAKA LEKIE BARIBOR
|B.TECH
|CPS3,K-DERE
|M
|160.
|FILIONA BARIDUANEN
|B.ED
|BCPS4,BODO
|M
|161.
|PETERSIDE PRECIOUS
|B.SC
|BCPS1,BODO
|F
|162.
|NSAA BARIBOR NELSON
|B.SC(ED)
|CPS1,BERA
|M
|163.
|KARI DUMBOR
|B.SC
|GPS4,B-DERE
|M
|164.
|TOMABARI BARDI .B.
|B.ED
|MPS,BODO
|F
|165.
|BARINEKA ZIGANUBARI .F.
|B.SC (ED)
|TPS2,MOGHO
|F
|166.
|BADON BARIKUMA
|B.SC
|GPS1,B-DERE
|F
|167.
|DILOSI PIUS POPNEN
|B.ED
|CPS2,BOMU
|M
|168.
|MALELA PAUL DINEBARI
|M.ED
|CPS2,BIARA
|M
|169.
|DONATUS GODDY
|NCE
|CPS2,DEKEN
|M
|170.
|SAGA GIDEON TORNAPEMA
|B.SC(ED)
|MPS,BODOCITY
|M
|171.
|KPAGIO BARIDILO
|B.SC
|CPS1,DEKEN
|F
|172.
|BONKOO MONDAY
|B.SC
|CPS1,BERA
|M
|173.
|NAABA BARIVULE
|NCE
|MPS,MOGHO
|F
|174.
|ISAAC NWIEEZOR
|B.SC(ED)
|MPS, YEGHE
|M
|175.
|KORNOM BARIDULE
|B.SC
|CPS3,K-DERE
|M
|176.
|GBIGA VINCENT NUKABARI
|B.SC
|TPS2,MOGHO
|M
|177.
|KUNAMON STEPHEN .K.
|B.SC
|CPS2, K-DERE
|F
|178.
|NENTA TONDIBABARI
|HND
|CPS2,BOMU
|M
|179.
|FIRIMA OKANNDU .D.
|B.ED
|CPS4,BOMU
|M
|180.
|KOBAH BARIVURE
|NCE
|MPS,GIOKOO
|F
|181.
|DUKORI BARIVULE LILIAN
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|F
|182.
|NGIAH LEDEEBARI
|B.ED
|GPS1, B-DERE
|M
|183.
|DUBON GIFT
|B.SC
|CPS2,LEWE
|M
|184.
|BAKPO TOMBARI
|B.SC
|TPS1,NWEOL
|F
|185.
|NGUZO FLORENCE .O.
|B.ED
|CPS1,BIARA
|F
|186.
|VITE MENELE
|B.ED
|TPS1, MOGHO
|M
|RETIRED TEACHER
|187.
|BARIDON BARIDIDUM .B.
|B.ED
|BCPS1,BODO
|F
|188.
|BODO CELESTINE .N.
|B.SC
|MPS,GBE
|M
|189.
|FURUBEL KEESIOP
|B.SC
|BCPS2,BODO
|M
|190.
|LENWEE EBENEZER
|B.ED
|CPS3,DEEYOR
|M
|191.
|GBARAGE DUMBARI
|HN
|CPS4,BOMU
|M
|192.
|KUMANWEE BARIDUANEN
|NCE
|CPS1,YEGHE
|F
|193.
|KEANYIE BARIKUMA .C
|NCE
|CPS,NWEBIARA
|F
|194.
|VERONICA DOGALA
|NCE
|GPS4,B-DERE
|F
|195.
|KEESIOP BARIDA
|B.ED
|TPS2,MOGHO
|M
|196.
|KANYONE SATURDAY
|B.ED
|TPS1,NWEOL
|M
|197.
|BEATRICE VITE
|HND
|TPS, MOGHO
|F
|198.
|TOMII DUMADE
|NCE
|MPS,YEGHE
|F
|199.
|MUETERA LUCKYL .G.
|NCE
|CPS,BOGHOR
|M
|200.
|TOMABARI BARIDI .B.
|B.ED
|MPS,BODO
|F
KHANA LGA
|S/N
|NAME
|QUALIFICATION
|SCHOOL/COMMUNITY
|GENDER
|REMARKS
|1.
|GODFREY BARINOR .E.
|B.ED
|SPS,BIONU-BANGHA
|M
|2.
|MENE NWIEZOR DORCAS
|HND
|CPS,TEENAMA
|F
|3.
|NWIKINA SINGTO BEAUTY
|NCE
|MPS,KONO
|F
|4.
|ALOBARI LEKEDOR
|B.SC(ED)
|CPS2, WIIYAAKARA
|M
|5.
|JONAH DEELE JOY
|NCE
|CPS,NORTEM
|F
|6.
|IGNEGHE FELIX NWILUBABARI
|M.SC
|CPS,NORTEM,BORI
|M
|7.
|LENEE CHRISTIANAH. B.
|NCE
|CPS2,BAEN
|F
|8.
|BARIYIRADUM TEEDU
|NCE
|CPS2,SOGHO
|M
|9.
|M-IYENEBARI DEEKOR
|NCE
|CPS2,LUEKU
|M
|10.
|NWAMBO DEELE JULIAN
|PGDE
|MPS,BUAN
|F
|11.
|NNAM DORNUBARI
|NCE
|PS3,BORI
|F
|12.
|NTUM PAUL MENEKPUGHI
|NCE
|CPS,AKPORO-SOGHO
|M
|13.
|YAADE LENUBARIDOO PEACE
|NCE
|PS3, BORI
|M
|14.
|NKPORDEE LEGBORSI
|NCE
|CPS,TEKA-SOGHO
|M
|15.
|MARTHA KOBANI
|NCE
|CPS2,SOGHO
|M
|16.
|KAANANWI YEREKII
|NCE
|CPS2,OKWALE
|M
|17.
|KABAARI KENNETH .B.
|NCE
|CPS,NYOWII
|M
|18.
|VICTOR N-LENEBARI
|B.SC
|MPS,KAANI-BABBE
|F
|19.
|KPAAMA BARISERE CHARITY
|NCE
|PS3,BORI
|F
|20.
|LEKIA-PRINCEWILL NANCY BARILE
|B.ED
|PS2,BORI
|F
|21.
|BAKPO BARIVURE LOVETH
|B.ED
|PS3,BORI
|F
|22.
|NWIGBO LEKUE BARINEME
|BA(ED)
|CPS2,GWARA
|F
|23.
|AZOR AFEELOO
|NCE
|MPS,BEERI
|F
|24.
|NKORO BARINE
|B.ED
|CPS,AKPORO-SOGHO
|M
|25.
|BARIBIAE MIRACLE
|NCE
|CPS2, LUEKU
|M
|26.
|LENEE MTAMABARI
|NCE
|CPS1, LUEKU
|M
|27.
|BIEH BARINAADAA JOSEPH
|B.ED
|CPS1,TAABAA
|M
|28.
|JUSTINE MILDRED GODDY
|HND
|MPS,BUAN
|F
|29.
|PLAZUGURU ISAAC IDONGESIT
|NCE
|SPS,BIONU-BANGHA
|F
|30.
|LEGBORSI GODGIFT
|HND
|CPS2,BAEN
|F
|CHAIRMAN ’SLIST
|31.
|ABEL BATAMBARI TAMBARI
|NCE
|CPS,NYOWII
|M
|32.
|BARIAARA JUDITH KEETA
|B.ED
|CPS,KAA
|F
|33.
|NWIADOR MATHAS NACOO
|B.ED
|CPS2,OKWALE
|M
|34.
|DUGBOR BARIDOO .F
|B.ED
|CPS1,BANE
|M
|35.
|REGINA NEKABARI .N
|NCE
|CPS1,OKWALE
|F
|36.
|TORBIRA NZIIDEE
|NCE
|CPS1,SOGHO
|M
|37.
|LEBARI CONSTANCE .N
|NCE
|CPS,AKPORO-SOGHO
|F
|38.
|BARILE BRIDGET YIIBARI
|HND
|CPS1,KPEAN
|F
|39.
|VICTORIA NGOZI NDII
|NCE
|CPS,TEKA-SOGHO
|F
|40.
|SORBARISERE TAMBARI .P
|B.ED
|CPS,BUNU,BANGHA
|F
|41.
|BARIKA RUTH
|NCE
|PS3, BORI
|F
|42.
|BARIPARA VICTORIA BARISUA
|B.ED
|CPS2, WIIYAAKARA
|F
|43.
|LUCKY WIFA
|NCE
|PS3, BORI
|F
|44.
|LEDE GLORIA
|NCE
|PS2, BORI
|F
|45.
|NEEBA FAVOUR TEEBA
|NCE
|MPS1, GWARA
|F
|46.
|IYORGO RRUTH LETOR
|NCE
|MPS,EEKEN
|F
|47.
|ANTHONY DUMKA PROMISE
|NCE
|CPS2,OKWALE
|M
|48.
|LEYIRA DORNU
|NCE
|CPS1,SOGHO
|F
|49.
|BEATRICE NUBARIDOO .N
|NCE
|CPS,LUEGBO-BEERI
|F
|50.
|MOSES PETER LETAM
|NCE
|CPS,LUMENE
|M
|51.
|LEKARAA BIGAIL STELLA
|NCE
|PS1,BORI
|F
|52.
|JOHNSON VIRTOUSM- IENEBARI
|NCE
|PS3,BORI
|M
|53.
|AWULONU VIVIAN.C.
|NCE
|PS1, BORI
|F
|54.
|TOESAE MERCY ZEGENEE
|NCE
|CPS2,GWARA
|F
|55.
|VICTOR NORNUBARI
|NCE
|PS 2, BORI
|M
|56.
|LUCKY ZIIRE
|NCE
|CPS,DUBURO
|M
|57.
|DUUDEE PEACE
|NCE
|CPS2,LUEKU
|F
|58.
|NWOMAA DONATUS .B
|NCE
|CPS1,LUEKU
|M
|59.
|NNAA ASIAKPUGHI
|NCE
|CPS1,LUEKU
|M
|60.
|NMEAGBO DORNUBARI
|NCE
|CPS1,TAABAA
|M
|61.
|LETAM BARINORDUM .P
|NCE
|CPS,DUBURO
|F
|62.
|KARANWA BEKE PRINCE
|NCE
|CPS,LUEGBO-BEERI
|M
|63.
|NWILE DORIS MONDAY
|NCE
|CPS2,LUEKU
|F
|64.
|MENE BARINEDUM
|NCE
|CPS2,TAABAA
|M
|65.
|KE-EKORLE FABULOUS
|NCE
|CPS,DUBURO
|M
|66.
|NWIANAH BARIAKWADOO
|B.ED
|CPS,AGBANI-LUEKU
|F
|67.
|DEEYOR AGNES YAABARI
|NCE
|CPS,GURE
|F
|68.
|NWINYORDEE LESI
|NCE
|CPS1,SII
|M
|69.
|OGOLO RUTH BARINUA
|B.ED
|MPS,GBAM-BOUE
|F
|70.
|KABAARI NORNUBARI FELICIA
|B.ED
|CPS,NORKWIRI
|F
|71.
|DEEKA PENNINAH
|NCE
|PS2, BORI
|F
|72.
|SUALO PEACE NEKABARI
|HND
|MPS,GBAM-BOUE
|F
|73.
|IKINAH NWILUGBENE PRECIOUS
|HND
|MPS,UEGWERE,BOUE
|M
|74.
|MONDAY EPSIBARI
|HND
|CPS,BIANU
|F
|75.
|KABAARI MDANIAME .B.
|NCE
|PS1,BORI
|F
|76.
|IKORO BEAUTY SIAKA
|B.ED
|MPS 1, GWARA
|F
|77.
|NKARI NEEKA
|HND
|PS3,BORI
|M
|78.
|LEKIE WERELO GRACE
|NCE
|PS1, BORI
|F
|79.
|KABAARI BARINEME JOY
|B.ED
|PS1,BORI
|F
|80.
|NDINEE GOSPEL LEKIA
|B.ED
|MPS 1,KAANI
|M
|81.
|NWIGOA MEMO GOKPEE
|B.ED
|MPS,LUAWII
|M
|82.
|LE-UE EDITH BARILUGBENE
|B.ED
|PS1,BORI
|F
|83.
|NEEDAM BARIDAKARA OBA
|HND
|CPS,BERE
|M
|84.
|NORYAA STANLEY NWIGBARATO
|NCE
|MPS1,ZAAKPON
|M
|85.
|MBAA NWILUBABARI GRACE
|HND
|PS2, BORI
|F
|86.
|LENEE YIRA BARIAGARA
|B.SC
|MPS,UEGWERE-BOUE
|F
|87.
|NKWAGHA LEKARA
|NCE
|CPS1,TAABAA
|F
|88.
|DEEBOM EWONUBARI
|NCE
|CPS,YAE
|M
|89.
|IGBEGHE HELEN LEZOR
|HND
|CPS,NORTEM
|F
|90.
|MBERE GEOFFREY
|NCE
|CPS,NUAGHA-SOGHO
|M
|91.
|NWIELUA YOOOLE GBARALE
|NCE
|PS1,BORI
|M
|92.
|TOR-UE GLADMAN BARINE
|B.SC
|MPS,NYOKURU
|M
|93.
|SUNDAY GRACE BARIKWA
|NCE
|CPS,KALAOKO
|F
|94.
|DIGINEE BARIKPE GIFT
|NCE
|PS4, BORI
|F
|95.
|UELOR GODSTIME
|HND
|MPS,LUBARA
|F
|96.
|MBAA NWILEE CAROLINE
|B.ED
|CPS1,OKWALE
|F
|97.
|BARISI LETAM GLORY
|B.ED
|MPS,KWAWA
|F
|98.
|DEEKAE BARILE FAVOUR
|NCE
|CPS,KALAOKO
|F
|99.
|TOKA AUGUSTINE .A
|HND
|PS4, BORI
|F
|100.
|NLOBU BEATRICE .W
|NCE
|PS3, BORI
|F
|101.
|FELIX-IGBEGHE SORBARI PRINCESS
|ND
|CPS,NORTEM
|F
|102.
|SYLVESTER LUCY DIMKPA
|B.SC
|CPS1,OKWALE
|F
|103.
|LEBUA KILSI KARIKPO
|NCE
|PS1, BORI
|F
|104.
|NWAKO PRINCESS NWINUAGBENE
|HND
|CPS2,WIIYAAKARA
|F
|105.
|YAAKO LEELEE JOHNSON
|NCE
|MPS,NYOKURU
|M
|106.
|KPUNEE LINUS BEKEE
|HND
|CPS,NORTEM
|M
|107.
|IGBENEGBARA CONSTANCE
|NCE
|MPS,EEKEN
|F
|108.
|AKATAH DUMBARI JACK
|NCE
|CPS1, KABANGHA
|M
|109.
|TEE BURABARI SUANU
|HND
|MPS2,KAANI
|M
|110.
|POROBE LEYIE GBARA
|B.SC
|MPS1,KAANI
|M
|111.
|EMMANUEL DIVINE GOBARI
|B.SC
|CPS,PUE
|M
|112.
|AKUE RHODA TAAKUA
|B.ED
|CPS1,OKWALE
|F
|113.
|FRIDAY CHARITY DORNU
|B.ED
|PS4,BORI
|F
|114.
|NWIDINEE BARIEEBA RAMSEY
|B.ED
|MPS,NYOKURU
|M
|115.
|EDWARD LEKARA ERIC
|NCE
|CPS,KALAOKO
|M
|116.
|IGWILO CHIOMA NNAEMEKA
|NCE
|PS1,BORI
|F
|117.
|SUNDAY BARIKUE BEKII
|B.ED
|CPS,BIANU
|F
|118.
|IGBEGHE SORBARI MARYLAND
|B.ED
|CPS,NORTEM
|F
|119.
|AUGUSTUS CHARITY BARIDORMENE
|B.ED
|CPS1,TAABAA
|F
|120.
|LOOLO SORBARISERE LEKIA
|B.ED
|CPS,OPUOKO
|F
|121.
|GBOSI SHADRACK
|B.ED
|CPS,LORRE
|M
|122.
|ROBERT LOVE YIRALUGBENE
|B.ED
|CPS,SEME-LUEKU
|M
|123.
|VINCENT MARIA
|NCE
|MPS,KAANI-BABBE
|F
|124.
|KOROBARA AARON .B.
|NCE
|CPS,GURE
|M
|RETIRED TEACHER
|125.
|KANEE WISDOM .L.
|NCE
|PS3,BORI
|M
|126.
|PATIENCE PEPPLE LEKARA
|NCE
|CPS,KALAOKO
|F
|127.
|DOOLE NKA ADOOMA
|B.ED
|MPS1,KAANI
|M
|128.
|KENNETH BARIDAKARA
|B.ED
|PS2,BORI
|F
|129.
|PATIENCE NKPIRINEE
|NCE
|MPS,KOR
|F
|130.
|LEBA BARILEERA GLADYS
|NCE
|MPS1,ZAAKPON
|F
|131.
|ASAAKPUGI ABIGAIL BARIGEDUM HARRISON
|NCE
|MPS1,ZAAKPON
|F
|132.
|BIEH EVELYN NUATORBARI
|HND
|CPS2,TAABAA
|F
|133.
|BROWNSON BARINEDUM VIVIAN
|NCE
|MPS,KOR
|F
|134.
|KPUNEE MENE
|HND
|CPS,NORTEM
|M
|135.
|KIRIKIRI ENDURANCE LEKPUGHI
|NCE
|CPS1,SOGHO
|F
|136.
|BENWA MELODY BARISUA
|NCE
|CPS,AGBANI-LUEKU
|M
|137.
|NEE CHRISTIAN
|NCE
|CPS,LUMENE
|F
|138.
|ADOOBE KORSIA NUEASI
|HND
|MPS,UEGWERE-BOUE
|M
|139.
|NWIKABAARI DEEBOM NIABARI
|NCE
|MPS,NYOKURU
|M
|RETIRED TEACHER
|140.
|ADOOBE BARIYAN .B.
|B.ED
|CPS1,UEGWERE-BOUE
|F
|141.
|BIEH WATORKPA QUEEN
|B.ED
|CPS2,TAABAA
|F
|142.
|SARO NWIAYIAKA NGRIMAA
|NCE
|MPS2,KAANI
|M
|143.
|AKPOBARI LEWURA
|NCE
|MPS 1,ZAAKPON
|M
|144.
|NEEBARI QUEEN
|B.SC
|CPS1,BAEN
|F
|145.
|KALENEBARI BARINE VIVIAN
|NCE
|MPS1, GWARA
|F
|146.
|GIFT FLORA .J
|NCE
|CPS,KAPNOR
|F
|147.
|NUNUMAA TORGENU BABE
|NCE
|CPS1,SII
|M
|148.
|BARADE NIABARI
|B.SC
|CPS,KEREKEN-BOUE
|F
|149.
|BIGA SUSAN
|NCE
|MPS,EEKEN
|F
|150.
|NWANADEE AFEELOO PEACE
|NCE
|MPS,KONO-BOUE
|F
|151.
|OBEA CHRISTIAN BARILUGBE
|NCE
|CPS2,OKWALE
|M
|152.
|JONATHAN ENDURANCE FENYIE
|NCE
|MPS,EEKEN
|F
|153.
|HAPPINESS SUNDAY
|NCE
|MPS,LUBARA
|F
|154.
|KPEEKA RACHEL KANWI
|NCE
|MPS,BUAN
|M
|155.
|EDWARD DAUGHTER
|HND
|CPS,BERE
|F
|156.
|DAMBANI BARIBE HELEN
|B.ED
|MPS,KWAWA
|F
|157.
|CORDELIA CHARITY
|NCE
|CPS1,BANE
|F
|158.
|JOSHUA GRACE SIRAH
|NCE
|MPS,LUBARA
|F
|159.
|IIBEE RUTH BARIKUI
|NCE
|CPS,NORKWIRI
|F
|160.
|VICTORIA TORKA .A
|NCE
|MPS,KONO
|M
|161.
|GUNU BARISUA
|HND
|CPS2,TAABAA
|M
|162.
|MANYIE NGO ANN
|NCE
|MPS,KONO-BOUE
|F
|163.
|AGBORTO MEELUBARI .F
|B.ED
|CPS1,TAABAA
|M
|164.
|MBA JUSTINA
|NCE
|CPS,LORRE
|F
|165.
|JENNY NGOZI NDII
|NCE
|CPS,TEKA-SOGHO
|F
|166.
|LESI D. WOMENE
|NCE
|CPS1,LUEKU
|F
|167.
|NWABUEZE LEYIIBE
|B.ED
|CPS1,WIIYAAKARA
|F
|168.
|NWINAM LENEBARI
|NCE
|CPS,KPAA
|F
|169.
|NWANEE LIBERTY .D
|NCE
|MPS,LUAWII
|M
|170.
|IGANAGO CHRISTIANA
|NCE
|MPS,KONO-BOUE
|F
|171.
|GBAETORBARI EWONUBARI FAVOUR
|B.A
|CPS,PUE
|F
|172.
|TOR-UE DORCAS
|B.ED
|CPS,AKPORO,SOGHO
|F
|173.
|SAMUEL BARILUGBENE JOY
|HND
|CPS1,WIIYAAKARA
|M
|174.
|BARIDAGHA ADOLPHUS LEDEE
|B.ED
|CPS2, KABANGHA
|M
|175.
|MBIILOO LOGBENE-TORPIE .T.
|NCE
|CPS,SEME,LUEKU
|M
|176.
|NZIIDEE ISAAC TORBIRA
|B.ED
|CPS2,SOGHO
|M
|177.
|KIINE WAATE TUABIA
|B.ED
|CPS,KEREKEN-BOUE
|F
|178.
|NSAIN BLESSING BARITORGE
|B.ED
|MPS,KWAWA
|F
|179.
|KARALOO JACKSON
|NCE
|CPS,YAE
|M
|180.
|KABAARI GOTEH TAMBARI
|B.ALINGUISTIC
|CPS,LUMENE
|M
|181.
|TEBAA LEBIA ABIGAIL
|B.ED
|CPS1,TAABAA
|F
|182.
|NLOGA LIBERTY NENUBARI
|B.SC
|CPS,LORRE
|M
|183.
|LENEE EMPEROR BARINORDUM
|NCE
|CPS,KALAOKO
|M
|184.
|DEEKAE PEACE ADAH
|B.ED
|MPS,KOR
|F
|185.
|NWILOH PYAGBARA BARIDOOLENU
|B.ED
|CPS,LUERE
|M
|186.
|TAABERE BARIDAKARA
|B.SC
|CPS2,BAEN
|M
|187.
|KIRINEE FELIX NU-EEBU
|NCE
|CPS,NORKWIRI,BOUE
|M
|188.
|BARISUA KPERINEE
|NCE
|MPS2,KAANI
|M
|189.
|SUNDAY BARISI
|B.ED
|CPS2,KABANGHA
|F
|190.
|NDEEZIA AGNES NKO
|NCE
|CPS,KPAA
|F
|191.
|JONAH WAAKA ESTHER
|NCE
|CPS2,KABANGHA
|F
|192.
|NWIYOR LEGBORSI PHOTO
|B.SC
|CPS,OPUOKO
|F
|193.
|NAFFOR VICTORIA .S
|B.ED
|MPS,KONO-BOUE
|F
|194.
|NTIGIRI MENE KABARI
|B.SC (ED)
|CPS2,LUEKU
|M
|195.
|DUM-EEZOR WIASA TORBIAE
|NCE
|CPS,NUAGHA-SOGHO
|M
|196.
|TAMBARI PEACE BARISI
|NCE
|CPS,EWEH
|F
|197.
|KEANIABARIDOO OWEN
|NCE
|MPS,KONO-BOUE
|M
|198.
|EMMANUEL LESI G.
|HND
|CPS,OPUOKO
|F
|199.
|NMEAKOR FAITH PHILIP
|B.ED
|MPS2,KAANI
|F
|200.
|PENE JUSTINA BARIDI
|NCE
|PS3, BORI
|F
|201.
|NIMAA AKPOBARI .G.
|HND
|MPS1,ZAAKPON
|M
|202.
|FRANCIS BARISEREDUM .V
|NCE
|CPS1, KPEAN
|F
|203.
|TONBAE LEGBARA .T
|HND
|CPS,KEREKEN-BOUE
|M
|204.
|GBARALE MAEBE
|NCE
|CPS,LUUWA
|M
|205.
|NWINYOKPUGI JOHN RAYMOND
|NCE
|CPS,TEERA-UE
|M
|206.
|DANWI DUMLEE E.
|B.ED
|MPS,KPEAN
|F
|207.
|DIBIA NULEABARI
|B.SC
|CPS,LUUKUE,BAGHA
|M
|208.
|JOHNGBO KENNETH NABAM
|HND
|CPS1,UEGWERE-BOUE
|M
|209.
|NWILE BLESSING
|NCE
|MPS,LUAWI
|F
|210.
|YOGO BARILE
|NCE
|CPS1, LUEKU
|M
|211.
|ADORBU LESI BLESSING
|HND
|MPS1,KAANI
|F
|212.
|NWINANEE JOB BARIDAKARA
|B.SC(ED)
|SPS,BIONU-BANGHA
|M
|213.
|DATOR BARILEE
|NCE
|CPS,NORKWIRI,BOUE
|M
|214.
|DEEBOM VERONICA DUD
|NCE
|CPS2, BANE
|F
|215.
|SARONWIYOR LELESI
|HND
|CPS2,GWARA
|M
|216.
|PETERSIDE NWIEEZOR
|HND
|MPS1,KAANI
|M
|217.
|IKUENEE WAALE
|B.SC
|CPS2, ZAAKPON
|F
|218.
|NEMEKA PAULINA NI-ANAA
|NCE
|CPS2,ZAAKPON
|F
|219.
|NWIEDAM KARAKPOA KINGSLEY
|B.SC(ED)
|CPS,EWEH
|M
|220.
|FRANCIS CHARITY BARIARA
|BSC(ED)
|MPS,KAANI-BABBE
|F
|221.
|IGBEGHE BARITURE
|HND
|CPS,NORTEM,BORI
|F
|222.
|AKOKA DEBORAH .B.
|B.SC
|CPS2,GWARA
|F
|223.
|ROBINSON SUKANEBORRI
|HND
|MPS1,GWARA
|F
|224.
|NWIWERE JOHNSON B.
|NCE
|CPS2,KABANGHA
|M
|225.
|ELAKO C.
|B.ED
|CPS,LUUWA
|M
|226.
|MNAM DORNUBARI
|NCE
|CPS,KPAA
|M
|227.
|BARISUA LEYIRA
|PGDE
|CPS2,SOGHO
|M
|228.
|ALOBU VINCENT DOGHONAIIA
|CPS1,SOGHO
|M
|RETIRED TEACHER
|229.
|JACOB BARIBEFII ROBERT
|HND
|MPS,KONO
|M
|230.
|DEEKAE DUMERE
|NCE
|MPS,KAANI-BABBE
|M
|231.
|NWIGBARA WAAKA GLORY
|HND
|MPS,LUBARA
|F
|232.
|MENEDAM KUAPIE NORNU
|B.ED
|CPS2,KABANGHA
|M
|233.
|DINEE BLESSING NIANU
|B.ED
|CPS,KPONG
|F
|234.
|LUCKY STELLA EREKPUGI
|NCE
|MPS,KAANI-BABBE
|F
|235.
|GOVERNMENT PENINRIAH BARISUKA
|NCE
|CPS,BETEM
|F
|236.
|NEDAM NUBARIDOO BEATRICE
|B.ED
|MPS,BEERI
|F
|237.
|MENE JOY ADANMA
|B.A
|CPS1,WIIYAAKARA
|F
|238.
|YOUNGMAN PRETTY LONDA
|B.ED
|CPS,LORRE
|F
|239.
|PAUL LEYIINU
|B.ED
|CPS1,TAABAA
|M
|240.
|DANIEL SUKA BARIAGARADUM
|B.ED
|MPS,BEERI
|M
|241.
|NKANA NAOMI
|NCE
|CPS,EWEH
|F
|242.
|JIMMY-NGBO NEKABARI
|HND
|MPS2,KAANI
|M
|243.
|LEDUM AMBROSE KAPEE
|NCE
|CPS2,GWARA
|M
|244.
|PENU FINELIFE
|NCE
|MPS,BEERI
|M
|245.
|NKINANEE SOLOMON
|B.ED
|CPS,LUUSUE SOGHO
|M
|246.
|KUMANWEE BARIDUANEN
|NCE
|CPS,LUERE
|F
|247.
|CHRISTIAN KPUGIMAAPE S.
|HND
|MPS,KOR
|M
|248.
|DOONEE JOEL M.
|B.ED
|CPS1,SII
|M
|249.
|EDAMKUE LEZOR GODSLOVE
|HND
|CPS,LUMENE
|M
|250.
|DIKE LAWRENCE PRINCE
|B.ED
|CPS2,OKWALE
|M
|251.
|DIDI EDWARD BARIDO
|B.ED
|PS3, BORI
|M
|252.
|DEEMUA FAUSTINA UGOCHI
|NCE
|CPS,YAE
|F
|253.
|ANEKE JUDITH ODINAKA
|NCE
|SPS,BIONU-BANGHA
|F
|254.
|GIBSON JOY DUMLESI
|NCE
|CPS,TEERA-UE
|F
|255.
|NDII VENNY LEGBORSI
|HND
|CPS,TEKA-SOGHO
|F
|256.
|NEEKORNE LUCKY
|NCE
|CPS1,SII
|M
|257.
|AKPOBARI LEWARA .C
|NCE
|MPS1,ZAAKPON
|F
|258.
|GBARAEDO GIFT LESI
|NCE
|CPS,NORKWIRIBOUE
|F
|259.
|AGBEM EEDEE
|HNE
|MPS,KONOBOUE
|M
|260.
|PAAGO GOODFRIDAY L.
|NCE
|CPS1,KABANGHA
|M
|261.
|NKIRANE EESTHER .S
|B.ED
|CPS,AKPORO-SOGHO
|F
|262.
|BARIKA SAMUEL
|B.SC
|CPS1, KABANGHA
|M
|263.
|NUBANI LEELEE .S.
|B.ED
|CPS2,SII
|M
|264.
|KPANU GIFT ZORBARI
|NCE
|CPS2,SII
|F
|265.
|NKINANEE REJOICE LEKPUGI
|HND
|CPS2,LUUSUE-SOGHO
|F
|266.
|BLESSING ZIIWA GEORGE
|B.ED
|CPS,BIANU
|F
|267.
|NAMGBARA YIRA ALEDUM
|B.ED
|CPS2,SII
|M
|268.
|MAALO PEACE NWIIKA
|B.SC
|CPS,NORKWIRI
|F
|269.
|DEEZIA ESTHER
|B.ED
|CPS1,UEGWEREBOUE
|F
|270.
|NWIBOR ABIGAIL LOVEDAY
|PGD(ED)
|CPS,LUEGBO-BEERI
|F
|271.
|ADAMUGBO MICHEAL NWIBARI
|NCE
|CPS2,ZAAKPON
|F
|272.
|NWIKO CHARLES .Y
|NCE
|CPS1, WIIYAAKARA
|M
|273.
|ZIIGBARA PRINCE BARIDAKA
|NCE
|SPS,BIONU-BANGHA
|M
|274.
|BARIDON MEEBARI CHRISTIAN
|NCE
|CPS,BERE
|M
|275.
|KIINE WAAKA TUABIA
|B.ED
|CPS,KEREKEN-BOUE
|F
|276.
|NWIKA FLORENCE .B.
|NCE
|CPS,OPUOKO
|F
|277.
|HUMPHREY SOLOMONN.
|NCE
|MPS,LUBARA
|M
|278.
|NEENAA LEBARI JOAN .Y
|NCE
|MPS,LUAWII
|F
|279.
|DOEM NUKA MARGARETH
|NCE
|SPS,BIONU-BAGHA
|F
|280.
|ATUDE LEDUM .A
|B.ED
|CPS2,GWARA
|F
|281.
|AGBAMI PATRICK
|B.ED
|CPS,BETEM
|M
|282.
|NWABUEZE NUBARIDOO .H.
|B.ED
|CPS2,WIIYAAKARA
|F
|283.
|MBALLEY CAROLINE MELUBARI
|B.A(ED)
|MPS1, GWARA
|F
|284.
|BRIGHT FAITH DORKA
|B.A(ED)
|CPS1,BAEN
|F
|285.
|BAKOR BARIDILO VIVIAN
|B.ED
|PS1, BORI
|F
|286.
|BAAH ISAAC
|B.ED,TCII
|MPS,KAANI-BABBE
|M
|287.
|EETE RUTH
|NCE
|MPS,KONO-BOUE
|F
|288.
|FRIDAY GOBARI SAMPSON
|NCE
|CPS,KAPNOR
|M
|289.
|NKUEDOKA FLORA
|B.ED
|CPS,LORRE
|F
|290.
|NWINEKA KANEE PRINCESS .P.
|HND
|MPS,EEKEN
|F
|291.
|LIEH BARIPARA NGOZI
|NCE
|CPS2,ZAAKPON
|F
|292.
|SAMPSON BARISAKA .B.
|NCE
|MPS,LUAWII
|F
|293.
|NNAA NEEDAM ANTHONY
|B.ED
|MPS,KPEAN
|M
|294.
|LEKUE MENE MERCY NWIKIABEH
|NCE
|PS4,BORI
|F
|295.
|NAM BARINUA
|NCE
|CPS1,SOGHO
|M
|296.
|DAMBANI BARIZAAS I.C.
|NCE
|PS3, BORI
|F
|297.
|TOMBA MEEYIMA GIFT
|HND
|PS2, BORI
|M
|298.
|MBERE GEOFFERY SOLIAL
|NCE
|CPS,LUEGBO-BEERI
|M
|299.
|YOR-OOH MONDAY KPORBU
|NCE
|CPS,OPUOKO
|M
|300.
|NWIKPO GIFT TYGER
|B.ED
|CPS2,ZAAKPON
|F
|301.
|BARINAABAA CHARITY GIOBOM
|B.ED
|PS2,BORI
|F
|302.
|DORNU KENULE
|NCE
|CPS1, BAEN
|F
|303.
|ABEL GOBARI GODWIN
|NCE
|MPS,LUBARA
|M
|304.
|COXSON FEMEA BEAUTY
|NCE
|SPS,BIONU-BANGHA
|F
|305.
|FAVOUR WAAKA SULE
|NCE
|MPS2,KAANI
|F
|306.
|ZORBARI NNAA
|NCE
|MPS 2,KAANI
|F
|307.
|FAMMAA DORCAS KORNEBARI
|NCE
|CPS2,SII
|F
|308.
|LUCKY SORBARISERE MARVIS
|B.ED
|PS2,BORI
|F
|309.
|BARINUA NAM
|NCE
|CPS2,SOGHO
|M
|310.
|ADOOBE NUADUM GIFT
|HND
|CPS1,UEGWERE-BOUE
|F
|311.
|NDAKOR TEMPLE SUKA
|NCE
|CPS,YAE
|M
|312.
|KIRIBEATE LEDISI PRETTY
|NCE
|CPS2,SII
|F
|313.
|AMBROSE KPUEIKPA GLADYS
|NCE
|CPS,KPONG
|F
|314.
|ZITE FRANK
|NCE
|CPS,KERE-BAGHA
|M
|315.
|KABAARI VICTOR DUMLESI
|NCE
|CPS2,LUEKU
|M
|316.
|KOTO LESIWA NAGBARA
|HND
|PS2,BORI
|F
|317.
|GBARABANI MERCY IMUE
|TGII
|CPS,NORKWIRI-BOUE
|F
|318.
|MEESUABARI NGIITO HOPE
|NCE
|CPS2,SOGHO
|F
|319.
|GOTEH TEEDU DORNUBARI
|NCE
|PS4, BORI
|M
|320.
|BALE TRESSURE LEBUBARI
|B.ED
|PS1, BORI
|F
|321.
|ELOMENE DORKA QUEENETH
|HND
|CPS1,BAEN
|F
|322.
|IPENU BARIMIA CLEMENT
|PGDE,B.SC
|CPS2,BANE
|M
|323.
|ALOOLE TOESAE NKPORDEE
|NCE
|CPS,TEKA-SOGHO
|M
|324.
|TOR-UE GOODLUCK
|PGDE
|CPS,LORRE
|M
|325.
|KIANAAGBO SORBARI
|B.ED
|CPS,KAA
|F
|326.
|IGIA LEWIS NNAA
|NCE
|CPS,BETEM
|M
|327.
|KARIKPO GLORY ZORBARI
|B.SC
|CPS1,BAEN
|F
|328.
|ALOBU VINCENT DOGHONAYIA
|B.SC(ED)
|CPS2,LUUSUE-SOGHO
|M
|329.
|IGBEGHE JUSTINA MEELUBARI
|B.SC
|CPS,BETEM
|F
|330.
|MENE FLORENCE LESI
|HND
|CPS,LUEBE
|F
|331.
|NNAA MERCY DUMKA
|B.ED
|MPS,KONO-BOUE
|F
|332.
|BARIDAM NWIBANA BUDDY
|B.ED
|CPS,LUMENE
|M
|333.
|NWIGANANULE KING MUEKARA
|B.TECH
|MPS,KAANI-BABBE
|M
|334.
|SUNDAY BARILEDUM BENJAMIN
|NCE
|CPS,KPONG
|M
|335.
|NWIERE YIIBARI
|NCE
|CPS1, KPEAN
|M
|336.
|BARINEKA BABEP
|B.ED
|CPS,LUMENE
|M
|337.
|KOO DUMALE DUMALE
|B.ED
|CPS,SEME,LUEKU
|F
|338.
|EDAMKUE PRISCILLIA
|B.ED
|CPS,LUMENE
|F
|339.
|AMBROSE LETAM MUEKARA
|B.SC
|CPS,KPONG
|F
|340.
|COXSON GOBARI
|PGD
|CPS,BUNU,BANGHA
|M
|341.
|AZIA FEGE
|MA
|CPS,KPONG
|M
|342.
|JOHNSON NEEBARI NWIDUM
|B.ED
|SPS,BIONU-BANGHA
|M
|343.
|BENSON GBARAKA
|NCE
|CPS2,SOGHO
|M
|344.
|BENEE LENYIE PROGRESS
|HND
|CPS,LUEBE
|F
|345.
|GBARANEH KPUGHIKA VERA
|B.A(ED)
|MPS,LUAWII
|F
|346.
|NWILEBARI LEDUM JANE
|NCE
|PS1,BORI
|F
|347.
|MANSON KPADUA CHRISTIAN
|B.ED
|CPS,NYOWII
|M
|348.
|PYABGARA RITA LENEE
|HND
|MPS,BEERI
|F
|349.
|NWIKA PEACE
|NCE
|MPS,BUAN
|F
|350.
|HAPPINESS PRINCE AKEEREBARI
|NCE
|CPS2,ZAAKPON
|F
|351.
|DEEBARI BARISI GIDEON
|NCE
|CPS,LUEGBO-BEERI
|F
|352.
|KINGDOM BARIKOR DEBORAH
|NCE
|CPS,PUE
|F
|353.
|GILBERT MANNA NWILUKA
|HND
|CPS2, WIIYAAKARA
|F
|354.
|MONDAY SORGHOBAA
|NCE
|CPS,AKPORO-SOGHO
|M
|355.
|DEELE FOUNDATION BELE
|B.SC (ED)
|CPS,LUEBE
|M
|356.
|NTANEE DOCTOR
|B.SC(ED)
|CPS1,SOGHO
|M
|357.
|JOSEPH ZORBARI NEEDAM
|NCE
|CPS,KEREKEN-BOUE
|F
|358.
|TANAM GLORY NWIWUGA
|B.ED
|CPS,OPUOKO
|F
|359.
|AKEE STEPHEN
|NCE
|CPS,BETEM
|M
|360.
|LEKIA HAPPINESS L.
|NCE
|MPS,BUAN
|F
|361.
|RUTH LEKIA KAELE
|NCE
|CPS,LUERE
|F
|362.
|WISDOM CHETACHI BLESSING
|NCE
|PS1,BORI
|F
|363.
|GBOMAA LEDORNUBARI
|NCE
|CPS,LUERE
|F
|364.
|BARILE JOSEPH BARIDOOSIA
|NCE
|CPS1,BANE
|F
|365.
|AKIIKA BEAUTY LEMEA
|NCE
|CPS,BETEM
|F
|366.
|NKE-EE MEESUA DANIEL
|B.ED
|CPS,KPONG
|M
|367.
|NWIANAH PRINCESS NUEEBU
|B.ED
|CPS,WIIKUE
|F
|368.
|PIGIYOR GLORY LEKARA
|NCE
|CPS2,BAEN
|F
|369.
|ALADARE MAYOWA PEACE
|B.ED
|MPS 1, GWARA
|F
|370.
|NEEKA ESTHER NEENAABARI
|HND
|CPS,BIANU
|F
|ON CHAIRMAN ’SLIST(25)
|371.
|DICKSON BENJAMIN .N.
|NCE
|CPS,KAPNOR
|M
|372.
|KONEDAM KALENEBARI
|NCE
|CPS,AGBANI-LUEKU
|M
|373.
|EBENEZER BARIBE BENJAMIN
|NCEHND
|CPS,NYOWII,LUEKU
|M
|374.
|BARIKPOA-DICK MARGARET TORKA
|B.SC(ED)
|CPS,LUERE
|F
|375.
|DIKE GBARATEE
|B.ED
|CPS,GURE
|F
|376.
|DEELE BARIAGARA SOPHIA
|B.SC(ED)
|MPS,UEGWERE,BO-UE
|F
|377.
|NDINEE NIABARI
|B.SC(ED)
|CPS,TEKA-SOGHO
|M
|378.
|ADAMGBARA EZEKIEL AUGUSTINE
|NCE
|CPS,NORKWIRI,BOUE
|M
|379.
|DUM BETTY LEDOR
|HND
|MPS,BUAN
|F
|380.
|NKWAGHA BALE
|NCE
|CPS2,TAABAA
|M
|381.
|NEEBARI CHARITY
|NCE
|MPS,KOR
|F
|382.
|ALISON KENUKI
|B.ED
|MPS1,KAANI
|F
|383.
|ABEL SUKA BRIGHT
|B.SC (ED)
|CPS,KAA
|M
|384.
|JOHN BARIKPEGU DORCAS
|NCE
|CPS,GURE
|F
|385.
|BEKURU LEMUE B.
|HND
|CPS,SII
|M
|386.
|NWIFAMAH BARINEKA
|HND
|CPS1,KPEAN
|F
|387.
|LETEN DEEZIA
|NCE
|PS4,BORI
|F
|388.
|BAADOM LETON J.
|B.A
|MPS,LUAWII
|M
|389.
|NWAKO EEDEE BRIGHT
|NCE
|CPS1,WIIYAAKARA
|M
|390.
|NBAKPONE BLESSING BARIKA
|B.ED
|MPS,KOR
|F
|391.
|ADOOKORN FORTUNE K.
|B.SC
|MPS,EEKEN
|M
|392.
|BARILEDUM KABARI
|NCE
|PS4, BORI
|M
|393.
|NEEKA OKORI M.
|NCE
|CPS2,BANE
|M
|394.
|NWIDAG PRINCE MENE
|NCE
|CPS,TEENAMA
|M
|395.
|TAABERE GOTEH B.
|B.ED
|CPS,TEKA-SOGHO
|M
|396.
|PAUL AWUNEE
|B.SC
|CPS,TEKA-SOGHO
|M
|397.
|NWIADOR NEEKABARI
|B.ED
|CPS,WIIKUE
|F
|398.
|BIAWO MERCY
|NCE
|CPS2,ZAAKPON
|F
|399.
|GAWUAGIFT
|B.ED
|CPS2,LUEKU
|F
|400.
|NUEBI ANTHONIA SUKABARI
|HND
|PS4, BORI
|F
TAI LGA
|S/N
|NAME
|QUALIFICATION
|SCHOOL/COMMUNITY
|GENDER
|REMARKS
|1.
|Timothy Barry
|NCE
|MPS, Bunu
|M
|2.
|Bilo Bekene Martinet
|HND
|MPS, Bunu
|M
|3.
|Oodee Barisi Precious
|Diploma
|PS, Kpite
|M
|4.
|Nporomue Burabari Juliet
|BAED
|PS, Kpite
|F
|5.
|Ndor Charles Dinikpa
|B.SC
|PS2,Nonwa
|M
|6.
|Ngbei Barizaa Monica
|B.SC
|MPS,HoroTai
|F
|7.
|Deedam Baritordum
|HND
|MPS2,Koroma
|M
|8.
|Nkpee Baridamne Trust
|B.Sc(PolSci.)
|PS2,Nonwa
|M
|9.
|Leba David
|BED
|PS,Botem
|M
|10.
|Nwiado Leyira
|NCE
|PS,Botem
|M
|11.
|Kitee Sani Samuel L.
|B.SC
|PS,Botem
|M
|12.
|Ikpe Felix
|BED
|MPS, Bunu
|M
|13.
|Emmanuel Gideon Nuka
|B.SCEd
|PS1,Nonwa
|M
|14.
|Yegere Felicia
|B.SC
|SPS,Nonwa-Uedume
|M
|15.
|Uebara Bariagara Evans
|B.SC
|PS1,Nonwa
|M
|16.
|Akue Comfort
|BED
|SPS,Nonwa-Uedume
|F
|17.
|Nkakue Eunice
|BED
|PS,Kpite
|F
|18.
|Gbarawii Bue Densibari Hope
|BED
|PS,Kpite
|F
|19.
|Agbozi Baritornu
|NCE
|SS,Ueken
|F
|20.
|Kpoaere Prosper Peace
|NCE
|SPS,Gbam
|F
|21.
|Godam Charles Teedum
|NCE
|MPS, Sime
|M
|22.
|Kelvin Patience Domale
|HND
|PS2, Nonwa
|F
|23.
|Nnene Blessing
|NCE
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|24.
|Gbarabule Hart
|NCE
|SPS,NONWA-UEDEME
|M
|25.
|Kpininwa Sunday
|BA
|MPS,Ban-Goi
|M
|26.
|Kana Yimanu Seban
|B.Eng
|MPS,Ban-Goi
|F
|27.
|Kpagane Leka
|B.SC
|MPS1,Koroma
|F
|28.
|Digbara Kawah Dum
|B.SCEd
|MPS,Bunu
|F
|29.
|Mbee Helen
|B.SCEd
|MPS,Bunu
|F
|30.
|Digbara Faith Yirah
|BED
|MPS,Bunu
|F
|31.
|Eenwii Barisuka Glory
|HND
|SS,Ueken
|F
|32.
|Sam Nubari Uebari
|B.SC
|MPS,Kporghor
|M
|33.
|Piawah Baridamue Confidence
|BAEd
|PS,Botem
|M
|34.
|Ayii Saturday Nwile
|M.ED
|PS1, Nonwa
|M
|35.
|Nene Letambari
|B.SC
|SS,Boroobara
|M
|36.
|Nangi John Baridedum
|HND
|PS1,Nonwa
|M
|37.
|Eene Friday Junior
|HND
|PS2,Nonwa
|M
|38.
|Nteptep Benedit
|HND
|PS,Kpite
|M
|39.
|Dumbari Oluchi Favour
|NCE
|MPS,Korokoro
|F
|40.
|Ebenezer Original Neewa
|PGDE
|PS2, Nonwa
|F
|41.
|Diginee Baridakara Blessing
|HND
|PS1,Nonwa
|F
|42.
|Werelo Clement Nsiga
|BED
|PS1,Nonwa
|M
|43.
|Friday-Nne Barisuka
|B.SC
|PS1,Nonwa
|F
|44.
|Mbeka Innocent Godspower
|HND
|PS1,Nonwa
|M
|45.
|Oliver Sunebari Monday
|B.Tech
|PS, Kpite
|F
|46.
|Kue Constance Bariwere
|B.SC
|CPS1,Kira
|F
|47.
|Christian Dornubari Clement
|B.SC
|MPS, Sime
|M
|48.
|Korda Nwine lkpege
|B.SC
|MPS,Sime
|M
|49.
|Deekor Blessing
|NCE
|PS2, Nonwa
|F
|50.
|Ngbone Akpobari
|B.SC
|SS,BOROBARA
|M
|51.
|Nkpee Lekie
|NCE
|PS2, Nonwa
|M
|52.
|Christian Pius Nkua
|B.Ed
|CPS2,Kira
|M
|53.
|Bitrus Nwabari .N.
|NCE
|SS,Ueken,Tai
|F
|54.
|Kende Nornu .P.
|B.SC
|SS,BOROBARA
|F
|55.
|Namene Augustina
|NCE
|SS,BOROBARA
|F
|56.
|Daabolokpe Noble
|NCE
|MPS,Ban-Goi
|M
|57.
|Abel Barisitan .B.
|NCE
|PS,Gbene-Ue
|M
|58.
|Zabbey Fidelia Sanyie
|NCE
|SPS,Nonwa–Uedeme
|F
|59.
|Dike Friday Nkpee
|B.ED
|MPS,Kporghor
|F
|60.
|Gbaraka Neghe .F.
|NCE
|MPS,Bunu,Tai
|F
|61.
|Tambari Barigbiyina
|HND
|MPS,Bunu,Tai
|M
|62.
|Nkayi Victory
|HND
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|63.
|Nwibari Werelobari Loveth –Batubo
|NCE
|PS2, Nonwa
|F
|64.
|Sampson Godswill
|B.ED
|PS, Kpite
|M
|65.
|Nplene Comfort
|HND
|SPS,Gbam
|F
|66.
|Nsenwii Namene Senator
|OND
|PS,Kpite
|M
|67.
|Bira Ngbiadene Lucky
|B.ED
|MPS, Bunu
|M
|68.
|Barida Akpue
|NCE
|MPS2,Koroma
|M
|69.
|PromiseNbu
|ND
|CPS,Gio
|M
|70.
|Nkua Adonu Suanu
|B.SC
|PS2,Nonwa
|M
|71.
|Nbeedee Princewill Barinuazor
|B.SC
|SS,Ueken
|M
|72.
|Bakordo Dorbere .F.
|NCE
|MPS,Horo,Tai
|M
|73.
|Pep Kornebari
|B.SC
|MPS,Korokoro,Tai
|M
|74.
|Edwin Frank Barisua
|HND
|SPS,NONWA-UEDEME
|M
|75.
|Kpopie Banile .C.
|NCE
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|76.
|Nwimene Dumdesi Nkara
|HND
|CPS,Gio
|F
|77.
|Ndiine Sunday Nyor-ue
|NCE
|PS2, Nonwa
|M
|78.
|Nkuenee Baikpe .E.
|B.ED
|CPS,Gio, Tai
|M
|79.
|Waamana Justina Nkerewa
|NCE
|MPS,Sime
|F
|80.
|Ndine Suoka Growth
|NCE
|MPS1,Koroma
|M
|81.
|Nbugere Letam
|B.SC
|MPS,Nonwa
|M
|82.
|Needam Wisdom
|B.SC
|MPS, Kporghor,Tai
|F
|83.
|Ndonake Henry .B.
|B.SC
|MPS,Korokoro
|M
|84.
|Nkpordeewa Kingsley
|B.SC
|MPS,Bunu,Tai
|M
|85.
|Mbaayon Sunday Rosemary
|NCE
|PS,Kpite
|F
|86.
|Akekue Kenneth Benjamin
|B.Tech
|PS, Kpite
|M
|87.
|Court Neka
|B.SC
|SS,BOROBARA
|M
|88.
|Nnah Rosemary Aabe
|NCE
|MPS, Sime
|F
|89.
|Godwin Barisua
|OND
|PS2,Nonwa
|M
|90.
|Ngbor Blessing Nwile
|NCE
|PS,Kpite
|F
|91.
|Samuel Ene Negbarane
|B.ED
|MPS,Bunu,Tai
|F
|92.
|Sunday Evidence Tornorwa
|B.ED
|MPS,Bunu,Tai
|m
|93.
|Francis Bridget Bariseredum
|B.ED
|MPS,Sime
|F
|94.
|Ndee Baridedum Josiah
|NCE
|MPS,Bunu,Tai
|M
|95.
|Nsiliki Saturday
|B.ED
|SS,Ueken,Tai
|M
|96.
|Nnyam Barine
|B.SC(ED)
|PS2,Nonwa
|F
|97.
|Nathaniel Dornubari Benedict
|B.SC
|SS,Ueken
|M
|98.
|Nkporo Peace Bariagara
|B.ED
|SPS,Gbam
|F
|99.
|Nsibari Faith Sorlebabari
|B.ED
|PS,Kpite
|F
|100.
|Friday Akeekue
|B.SCED
|CPS2, Kira
|M
|101.
|Peter Wilson Barinetam
|M.SC
|CPS1, Kira
|M
|102.
|Bere Barisua Nwah
|B.ED
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|103.
|Deenwa Mary Nkabor
|NCE
|MPSBan-Goi
|F
|104.
|Gbarabulee Constance
|B.SC(ED)
|MPS, Kporghor
|F
|105.
|Ndike Batanubani
|B.SC
|PS,Botem
|F
|106.
|Atturonye Queen Adamma
|HND
|MPS2,Koroma
|F
|107.
|Nsaa Monday Ngbo
|HND
|SPS,Gbam
|M
|108.
|Noorbere Goodluck Fianca
|HND
|SPS,Gbam
|M
|109.
|Ntene Monday Emu
|B.SC
|CPS2, Nonwa
|M
|110.
|Ngbar Williams Sunday
|B.SC(ED)
|MPS, Nonwa
|M
|111.
|KikaHenry Bariene
|B.SCMathematics
|PS, Botem
|M
|112.
|Ndeedua Tombai Chinyere
|BA(ED)
|PS2,Nonwa
|M
|113.
|Onyiah Tornebari G.
|HND
|MPS, Bunu
|M
|114.
|Njorninwi Rowland Legazu
|B.ED
|PS,Kpite
|M
|115.
|Nsam Timothy
|B.SC
|PS2,Nonwa
|M
|116.
|Stephen Pia Burabari
|B.ED
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|117.
|Igiima Dumka Peace
|NCE
|PS1,Nonwa,Tai
|F
|118.
|Waagbaa Bariyira
|B.SC
|SPS,Gbam
|F
|119.
|Deboh Dii Clever
|HND
|MPSBunu
|M
|120.
|Wisdom Gloria Sunebari
|NCE
|SS,Ueken
|F
|Retired
|121.
|Ndone Mary Beke
|NCE
|SS,Ueken
|F
|122.
|Nkawa Rose
|TC2
|MPS Bunu
|F
|123.
|Nowe Bariya .N.
|NCE
|SS,BOROBARA
|F
|124.
|John Ledum
|NCE
|CPS1,Kira,Tai
|M
|125.
|Goddy Letura
|NCE
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|126.
|Dimkpa Mission
|HND
|SPS,Gbam
|F
|127.
|Gura Daada Beauty
|NCE
|MPS,Ban-Goi
|F
|128.
|Agwa Barileelo
|NCE
|CPS1, Kira
|F
|129.
|Akesi Grace Nna
|NCE
|PS,Botem
|F
|130.
|Neowal Barisi
|B.SC
|PS,Kpite,Tai
|F
|131.
|Ibilo Akpobara
|B(ED)
|PS, Kpite
|M
|132.
|Yeghene Samuel
|HND
|SS,Ueken
|M
|133.
|Sunday Barikpue
|B(ED)
|PS,Kpite
|F
|134.
|Ndorbere Baribe Francis
|B.SC(ED)
|SPS,Gbam
|M
|135.
|Ndeedua Asenyiebari
|HND
|SPS,Nonwa,Uedume
|M
|136.
|Hawkins Zorbari
|HND
|PS, Kpite
|M
|137.
|Ngbor Lesor Queenton
|BA(HMS)
|PS, Kpite
|F
|138.
|Uebari Charles Barisua
|ME
|MPS1, Koroma
|M
|139.
|Igwe Ruta Chimanda
|HND
|PS, Kpite
|F
|140.
|Kabari Peba Lucious
|B.SC
|MPSBunu,Tai
|M
|141.
|Yaalo Joseph Barisuanudo
|B.ED
|SS,BOROBARA
|M
|142.
|Nvaate Aturaye Saturday
|B.ED
|SS,Borobara
|M
|143.
|Agboto Agboto Barido
|B.SC
|PS, Botem
|M
|144.
|Akezi Sunday
|B.ED
|PS,Botem
|M
|145.
|Kagbara Debeke Joseph
|HND
|MPS,Sime
|M
|146.
|Job Fortune
|NCE
|SPS,NONWA-UEDEME
|M
|147.
|Goah Godfrey Barine
|OND
|SPS,NONWA-UEDEME
|M
|148.
|Akpalaa Suzan
|B.SC
|SS,BOROBARA
|F
|149.
|Deemor Barilee
|B(ED)
|CPS1,Kira
|F
|150.
|Tanee Kenule
|B(ED)
|MPS, Sime
|F
|151.
|Kanam Faith Banka
|B(ED)
|MPS,Ban-Goi
|M
|152.
|Nbia Wilson Nkasu
|HND
|MPS,Bunu,Tai
|M
|153.
|Alex Saro Brown
|B(ED)
|MPS,Sime
|M
|154.
|Mbakpo Tambari
|HND
|PS,Kpite
|F
|155.
|Torle Helen Birah
|B(ED)English Studies
|SPS,Ueken
|F
|156.
|Nkeetam Cletus
|BA(ED)
|PS, Kpite
|M
|157.
|Kinanee Eunice
|B(ED)
|PS, Kpite
|F
|158.
|Tambari Dumade
|B.ED
|MPS1,Koroma
|F
|159.
|Agbadam Sorbari
|B.SC
|PS,Kpite
|F
|160.
|Agbozi Burabari
|B.SC
|SS,Ueken
|M
|161.
|Peue Ledor
|B.SC
|CPS2, Kira
|F
|162.
|Nzor-zor Barine
|NCE
|SS,Ueken
|M
|163.
|Nathaniel Isaac Barinedam
|B.A
|SS,Ueken
|M
|164.
|Monday Joy Barisi
|OND
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|165.
|Micah Lekia Lilian
|NCE
|MPS,Korokoro
|F
|166.
|Agbarator Suanu
|NCE
|PS,Gbene-Ue
|M
|167.
|Nzia Stella Lenu
|B.ED
|SPS,Gbam
|F
|168.
|Ndigbonie Lekue Good Call
|HND
|SPS,Gbam
|F
|169.
|Fombor Npienia Bridget
|B.ED
|MPS, Kporghor
|F
|170.
|N-epba Nwi-ekpig
|B.ED
|MPS, Bunu
|M
|171.
|Ndorne TuanuVera
|B.ED
|MPS, Bunu
|F
|172.
|Sunday Lydia
|NCE
|SPS,NONWA-UEDEME
|F
|173.
|Nsane Barinua Kingsley
|B.A
|MPS, Sime
|M
|174.
|Billo Samstar Christian
|HND
|MPS,Bunu
|F
|175.
|David Rock Ndor
|B.SC
|CPS,Gio
|M
|176.
|Numgbi Leko Nathaniel
|B.SCED
|PS2,Nonwa
|M
|177.
|Nsalili Lebete
|B.ED
|PS, Botem
|M
|178.
|Nnyam Batambari Bete
|HND
|PS 2,Nonwa
|F
|179.
|Barinwa Innocent
|B.SC
|PS2, Nonwa
|M
|180.
|Mbee Nse
|B.ED
|MPS,Bunu
|M
|181.
|Nyanga Alison Barinakerene
|PGDE
|PS2, Nonwa
|M
|182.
|Nsoo Lekia Pretty
|B.ED
|MPS,Bunu
|F
|183.
|Yeghe-Nkah Daughter
|NCE
|CPS2, KIRA
|M
|184.
|Goda Felicia
|PGDE
|MPS,Sime
|F
|185.
|Ndoni Ndiigbo Brother
|B.SC
|MPS, Sime
|M
|186.
|Ebere Hope
|NCE
|MPS,Korokoro
|F
|187.
|Nkuru Zinabari
|BA
|CPS,Gio
|F
|188.
|Nyoo Nleele Moses
|B.ED
|MPS,Sime
|M
|189.
|Akekue Etido Tambari
|HND
|PS,Kpite,Tai
|F
|190.
|Apine Barisua
|HND
|PS,Kpite,Tai
|F
|191.
|Npiaza Precious Baribe
|ND
|CPS,Gio
|M
|192.
|Apine Mene Raymond
|HND
|PS,Kpite,Tai
|M
|193.
|Togo Ere Faith
|NCE
|PS,Kpite,Tai
|F
|194.
|George Tambari Poroma
|WASC
|MPS, Sime
|M
|195.
|Elijah Kenneth
|WAEC
|SPS,Gbam
|M
|196.
|Nyegere Lucky Miracle
|WASC
|MPS, Bunu
|F
|197.
|Nyor Esther Ue-lebai
|WASC
|PS1,Nonwa,Tai
|F
|198.
|Akee Akpo bari
|WASC
|PS2,Nonwa
|F
|199.
|Thompson Stephen
|SSCE
|CPS,Gio, Tai
|M
|200.
|Oep-nedua T. Nenubari
|SSCE
|PS,Kpite,Tai
|F