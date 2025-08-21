New Chairman And Members Of Boards And Agencies Of RSG
His Excellency, Vice Admiral (Rtd.) Ibok-Ete Ekwe Ibas, CFR, the Administrator of Rivers State has approved the appointment of the members of the following Boards:
A. Rivers State University Governing Council
1 Okey Wali SAN Chairman
Members are-
2 Mr Theophilus Owhor Member
3 Mr. Uche Messiah Olowo mni
4 Soibiton Ngoji Kio Isokariari
5 Mr Gogo Cookey
6 Sir. Micheal L. Vincent (KJW)
7 Prof. Joseph Atubokiki Ajienka
8 Dr. Tamunoibikari G.S Epelle
9 Dr. Ndidi Chikanele Utchay Perm Sec Mins of Education
10 Mr. Jeremiah Egwu Perm Sec Mins of Finance
B. River State Universal Basic Education Commission
1 Barr. Samuel Ogeh- Chairman
Members are-
2 Monday Ledee Yimonah
3 Ibiene Cotton Amachree
4 Margaret Ngozi Ikegwuru
5 Emi Clifford Ikalaso Min of Finance Rep.
6 Mrs. Magdalene Wilcox Min of Education
7 Mr. Donatus Samuel Nigerian Union of Teachers
8 Elebedim Gift Agency for Adult and Formal Education
9 Comrade. Boma Watson Allison Parent Teachers Association
10 Mr. John T. Pepple Secretary
C. Rivers State Senior Secondary Education Board
1 Mr. Tony Egwurugwu – Chairman
Members are:
2 Dr. Austin ThankGod Jonah
3 Princess Clara Denirari Woke
4 Mr. Nwisabari Bani Samuel
5 Mrs. Baniba Abella Briggs Iti
6 Mrs. Iniseliekabo Tam-Job Technical Education
7 Mrs. Alua Adiela Min of Education
8 Okechukwu Nwogu FCA Min of Finance
9 Haoma Ekelechukwu-Umejuru Member / Part Time
11 Charley Barinu H. Bourdilon Member / Part Time
12 Allison Godswill Fubara Member / Part Time
13 Mrs. Nkayi Gift Prince Member / Part Time
D. Rivers State Internal Revenue
1 Sir. Israel Egbunefu- Chairman
Members are:
2 Prof. Tamunonimim Anipiworima Ngerebo
3 Osepiribo Ben-Willie
4 Mr. Okas Wike
5 Imaoneyani Roseline Ephraim-George Mins of Budget & Planning
6 Henry Uzor Mins of Land
7 Rowling Waribo Mins of Transport
8 Pamela Ibiene Mbano Mins of Justice
9 Mabel N. Webilor Mins of Finance
10 Mitchell Iyeneomie Aminigo Mins of Commerce & Industry
E. Rivers State Waste Management Board
1 Dr. Samuel O. Nwanosike -Chairman
2 Wokoma Amakiri Ibimina -Managing Director
Members are-
3 Dr. Augusta Ayotamuno
4 Engr. Gershon Owajikagop Ogbuluijah
5 Prof. Iyenemi I. Kakulu
6 Dr. Thankgod Bariyaa
7 Karebi Gorden Offe Min. of Environment Rep.
8 Dr. Nnamdi Micheal Ahiamadu Nigeria Environment Society
9 Dr. William Azuka Iyama Waste Management Association of Nigeria
10 Ofor Samuel Ukeame Environmental Health Officers Association of Nigeria
11 Christopher Ettete ALGON
12 Dr. Owene Wonodi Environmental Health Officers Association of Nigeria
F. Rivers State Contributory Health Protection Programme
1 Prof. Princewill Chike- Chairman
Members-
2 Dr. Vetty Agala Executive Secretary
3 Dr. Mangibo Daniel
4 Mr. Jack Tamuno Tonye
5 Laleobe Alemami Favour
6 Amb. Victor Nwikpo
7 Mrs. Doris Igbanibo Min. of Health
8 Dr. Siyeofuri Dede RSPHCMB
9 Dr. Nnesochi Offor Nigeria Medical Association
10 Mr. Chris Itodo National Health Insurance Authority
11 Dr. Chijoke Mbelu Health Care Providers Association of Nigeria
12 Mrs. Ibiye Uzoma Min. of Budget & Economic Planning
13 Pharm. Promise Anele Pharmaceutical Society of Nigeria
14 Dr. Ishmael Jaja Hospital Management Board
15 Mr. Otaraku Jonathan Oye JOHESU
16 Mr. Charles Cheta Local Government
G. Rivers State Microfinance Agency
1 Prof. Adolphus Joseph Toby – Chairman
Members are-
2 Mrs. Onene Osila Obele-Oshoko Managing Director
3 Prof. John Ohaka
4 Mr Desire Danagogo Bob-Manuel Member
5 Philip-Brown Tomunobere Mins. Of Finance Incorporated
H. Rivers State University Teaching Hospital Board
1 Dr. Sampson Tamunoiyoriari Parker – Chairman
Members are;
2 Prof. Chizindu Akubudike Alikor Chief Medical Director
3 Dr. Simon Sylvester Uriah Deputy Chief Medical Director
4 Prof. Kenneth Wariso
5 Prof. Elizabeth Akon Awoyesuku
6 Mr Gordon Tornwe JP
7 Prof. Kiikpoye Aaron
8 Dr. Vincent Wachukwu Director Medical Services
9 Dr. Diamond Tamunokuro, NMA Chairman
10 Vopnu Junias Bona JOHESU
The newly appointed Board members will be sworn in by His Excellency, the Administrator of Rivers State.
Prof. Ibibia Lucky Worika Secretary to the State Government