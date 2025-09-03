Politics
Results As Announced By RSIEC
- Abua Odual APC Ofori Owoalabi 28755 votes
- Ahoada East Solomon Achoma APC 54509
- Ahoada West Eugene Epelle APC 84125 votes
- Akulga Bob Fubara APC 63593 votes
- Andoni Lucky Promise APC 126181 votes
6. Asalga George Onegiyeofori APC 56383 votes
7. Bonny Abinye Blessing Pepple APC , 13543 votes
8. Degema Michael John Williams APC 61536 votes
9. Eleme Obarilomate Ollor APC 77452 votes
10. Emohua Chidi Loyd APC 114380
11. Etche Njoku Boniface APC 100649 votes
12. Gokana Dekor Confidence APC 96478 votes
13. Ikwerre Charles Wobodo APC 62746
14. Khana Bariere Thomas APC 156027
15. Obio Akpor Gift Worlu PDP 328823
16. ONELGA shedrack Ogbogu PDP 51051
17. Ogu Bolo Vincent Nemioboka APC 36374
18. Okrika Akuro Tobin APC 32285
19. Omuma Obasi Uchechwuku APC 38530
120. Opobo Nkoro Jame A. Jame APC 38822
21. Oyigbo Okechukwu Akara APC 101495
22. PHALGA Allwell Ihunda PDP 235054 votes
23. Tai Mbakpone Okpe APC 70,080 votes