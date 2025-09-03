Politics

Results As Announced By RSIEC

National Network 52 minutes ago

  1. Abua Odual APC Ofori Owoalabi 28755 votes
  2. Ahoada East Solomon Achoma APC 54509
  3. Ahoada West Eugene Epelle APC 84125 votes
  4. Akulga Bob Fubara APC 63593 votes
  5. Andoni Lucky Promise APC 126181 votes

6. Asalga George Onegiyeofori APC 56383 votes

7. Bonny Abinye Blessing Pepple APC , 13543 votes

8. Degema Michael John Williams APC 61536 votes

9. Eleme Obarilomate Ollor APC 77452 votes

    10. Emohua Chidi Loyd APC 114380

    11. Etche Njoku Boniface APC 100649 votes

    12. Gokana Dekor Confidence APC 96478 votes

    13. Ikwerre Charles Wobodo APC 62746

    14. Khana Bariere Thomas APC 156027

      15. Obio Akpor Gift Worlu PDP 328823

      16. ONELGA shedrack Ogbogu PDP 51051

      17. Ogu Bolo Vincent Nemioboka APC 36374

      18. Okrika Akuro Tobin APC 32285

        19. Omuma Obasi Uchechwuku APC 38530

        120. Opobo Nkoro Jame A. Jame APC 38822

        21. Oyigbo Okechukwu Akara APC 101495

        22. PHALGA Allwell Ihunda PDP 235054 votes

        23. Tai Mbakpone Okpe APC 70,080 votes

