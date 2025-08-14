Politics
Names Of Cleared Chairmanship Candidates For Rivers LG Election
- Abua/Odual — Engr. Owolobi Ofori (APC)
- Andoni — Prince Promise Otuo Lucky (APC)
- Ogu-Bolo —- Nemieboka Vincent (APC)
- Okrika — Hon Akuro Tobin (APC)
- Gokana — Confidence Nyima Dekor (APC)
- Khana — Bariere Thomas (APC)
- Tai — Mbakpone Friday Okpe (APC)
- Eleme — Obarilomate Ollor (APC)
- Oyigbo—Okechukwu Akara Nwaogu (APC)
- Ogba/Egbema /Andoni — Shedrack Chukwu Ogbogu (PDP)
- Obio-Akpor — Dr. Gift Worlu (PDP)
- Port Harcourt — Allwell Ihunda (PDP)
- Degema — Michael John Williams (APC)
- Asari-Toru —- George Onengiyeofori (APC)
- Ahoada -East — Solomon Abuba (APC)
- Ahoada -West — Eugene Epelle (APC)
- Ikwerre — Charles Wobodo (APC)
- Etche — Chima Njoku (APC)
- Emohua — Dr. Chidi Lloyd (APC)
- Opobo-Nkoro — James A. James (APC)
- Akuku-Toru — Aboiya-a Bob-Fubara (APC)
- Bonny — Abinye Blessing Pepple (APC)
- Omuma — Obasi Uchechukwu Nnabuike (APC)