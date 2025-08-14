Politics

Names Of Cleared Chairmanship Candidates For Rivers LG Election

  1. Abua/Odual —  Engr. Owolobi Ofori (APC)
  2. Andoni — Prince Promise Otuo Lucky (APC)
  3. Ogu-Bolo  —-  Nemieboka Vincent (APC)
  4. Okrika —  Hon Akuro Tobin (APC)
  5. Gokana —  Confidence Nyima Dekor (APC)
  6. Khana —  Bariere Thomas (APC)
  7. Tai —  Mbakpone Friday Okpe (APC)
  8. Eleme —  Obarilomate Ollor (APC)
  9. Oyigbo—Okechukwu Akara Nwaogu      (APC)
  10. Ogba/Egbema /Andoni — Shedrack Chukwu Ogbogu (PDP)
  11. Obio-Akpor —  Dr. Gift Worlu (PDP)
  12. Port Harcourt —  Allwell Ihunda (PDP)
  13. Degema —  Michael John Williams (APC)
  14. Asari-Toru —-  George Onengiyeofori (APC)
  15. Ahoada -East —  Solomon Abuba (APC)
  16. Ahoada -West —  Eugene Epelle (APC)
  17. Ikwerre —  Charles Wobodo (APC)
  18. Etche  —  Chima Njoku (APC)
  19. Emohua —  Dr. Chidi Lloyd (APC)
  20. Opobo-Nkoro  —  James A. James (APC)
  21. Akuku-Toru —   Aboiya-a Bob-Fubara (APC)
  22. Bonny  —   Abinye Blessing Pepple (APC)
  23. Omuma  —  Obasi Uchechukwu Nnabuike (APC)

