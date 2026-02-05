Metro

JAMB Clarifies Rule On UTME/DE Registration For Undergraduates

National Network
38 minutes ago

The Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) has reiterated that students already enrolled in tertiary institutions are not barred from registering for the 2026 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) or Direct Entry (DE).

In a statement issued by the Board’s Public Communication Advisor, Dr. Fabian Benjamin, it was emphasized that such candidates are only required to make full disclosure of their existing matriculation status during registration.

According to JAMB, this disclosure is strictly for record-keeping, regulatory purposes, and to prevent multiple admissions.

The Board explained that once a candidate gains admission through the latest UTME/DE registration, any previous admission automatically becomes invalid, as Nigerian law prohibits holding two admissions simultaneously.

The statement warned that failure to disclose an existing matriculation status is an offence. While JAMB’s system can detect prior admissions, any candidate found to have deliberately concealed such information risks losing both admission opportunities. JAMB also cautioned the public against misleading interpretations of its policies by unaccredited education advocates, urging candidates and parents to rely only on official JAMB guidelines and publications for accurate information.

